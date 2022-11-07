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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Банк России подал в суд заявление о банкротстве московского Кросна-банка

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Банк России 31 октября подал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании несостоятельным (банкротом) московского Кросна-банка, следует из картотеки суда. Заявление пока к производству не принято.

Лицензии Кросна-банк лишился 12 августа. ЦБ тогда обвинил банк в неоднократном нарушении законов о банковской деятельности, а также в нарушениях в сфере борьбы с отмыванием и финансированием терроризма.

"C 2019 года Кросна-банк устойчиво операционно убыточен. Банк России неоднократно направлял в адрес кредитной организации предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков. При этом кредитная организация совершала операции (сделки), обеспечивающие искусственное поддержание величины капитала для формального соблюдения пруденциальных норм деятельности. Кроме того, Кросна-банк проводил подозрительные операции, направленные на вывод денежных средств за рубеж", - сообщал ЦБ.

ЦБ также аннулировал лицензию Кросна-банка на профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг. В банк была введена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Кросна-банк был участником системы страхования вкладов.

Кросна-банк по итогам 2021 года занял 272-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным ЦБ, на 1 августа 2022 года банк занимал 290-е место в банковской системе страны. По состоянию на март 2021 года у банка не было контролирующего собственника. Акции были распределены среди группы физлиц.

Банк России Кросна-банк Арбитражный суд Москвы
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