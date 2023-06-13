Апелляция подтвердила законность отзыва лицензии у московского Кросна-банка

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 16 марта при рассмотрении иска московского Кросна-банка признал законным отзыв у него Банком России лицензии.

Жалоба Кросна-банка отклонена, сообщает сайт суда.

ЦБ 12 августа 2022 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Кросна-банка. Поводом для этого решения регулятор назвал нарушение банком законов о банковской деятельности. Кроме того, банк допускал нарушения в области борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма, сообщал ЦБ.

"C 2019 года Кросна-банк устойчиво операционно убыточен. Банк России неоднократно направлял в адрес кредитной организации предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков. При этом кредитная организация совершала операции (сделки), обеспечивающие искусственное поддержание величины капитала для формального соблюдения пруденциальных норм деятельности. Кроме того, Кросна-банк проводил подозрительные операции, направленные на вывод денежных средств за рубеж", - перечислял регулятор.

ЦБ также аннулировал лицензию Кросна-банка на профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.

31 октября 2022 года ЦБ подал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банка банкротом.

В Кросна-банк была назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. 13 декабря суд признал банк банкротом, конкурсным управляющим назначена госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов".

Банк является участником системы страхования вкладов.

Кросна-банк по итогам 2021 года занял 272-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным ЦБ, на 1 августа 2022 года банк занимал 290-е место в банковской системе страны.

По состоянию на март 2021 года у банка не было контролирующего собственника. Акции были распределены среди группы физлиц.