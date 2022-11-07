ЕАБР 8 ноября проведет сбор заявок на бонды объемом 1,5 млрд юаней

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Евразийский банк развития (ЕАБР) 8 ноября с 11:00 до 16:00 по московскому времени проведет сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 003Р-004 объемом 1,5 млрд юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир по ставке купона - не выше 3,75% годовых. Купоны полугодовые, номинал одной облигации - 1 тысяча юаней.

Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк.

Техразмещение запланировано на 11 ноября.

Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в юанях, по решению эмитента и запросам инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в российских рублях по официальному курсу Банка России.

В предыдущий раз ЕАБР выходил на долговой рынок во второй половине сентября. Тогда финансовая организация разместила выпуск 4-летних облигаций объемом $700 млн по ставке 3,75% годовых.

В августе эмитент выходил на долговой рынок дважды. В начале августа финансовая организация разместила 3-летние облигации объемом 10 млрд рублей по ставке 9,35% годовых. В конце августа ЕАБР без премаркетинга разместил выпуск полугодовых бондов на 43 млрд рублей по ставке 8,6% годовых.

В настоящее время в обращении находится 6 биржевых выпусков облигаций ЕАБР на 45 млрд рублей, 4 классических выпуска на 60 млрд рублей и выпуск классических валютных бондов на $700 млн. Пять выпусков облигаций на сумму 65 млрд рублей финансовой организации предстоит погасить в 2023 году, в котором также ожидаются исполнение оферт по двум выпускам в объеме до 15 млрд рублей.

ЕАБР - международная финансовая организация, созданная для содействия экономическому росту и расширению торгово-экономических связей между некоторыми из стран - членов СНГ, впоследствии создавшими Евразийский экономический союз. Акционерами ЕАБР являются шесть государств: Россия, Казахстан (как учредители), а также Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан (как участники).