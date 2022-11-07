Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

ЕАБР 8 ноября проведет сбор заявок на бонды объемом 1,5 млрд юаней

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Евразийский банк развития (ЕАБР) 8 ноября с 11:00 до 16:00 по московскому времени проведет сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 003Р-004 объемом 1,5 млрд юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир по ставке купона - не выше 3,75% годовых. Купоны полугодовые, номинал одной облигации - 1 тысяча юаней.

Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк.

Техразмещение запланировано на 11 ноября.

Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в юанях, по решению эмитента и запросам инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в российских рублях по официальному курсу Банка России.

В предыдущий раз ЕАБР выходил на долговой рынок во второй половине сентября. Тогда финансовая организация разместила выпуск 4-летних облигаций объемом $700 млн по ставке 3,75% годовых.

В августе эмитент выходил на долговой рынок дважды. В начале августа финансовая организация разместила 3-летние облигации объемом 10 млрд рублей по ставке 9,35% годовых. В конце августа ЕАБР без премаркетинга разместил выпуск полугодовых бондов на 43 млрд рублей по ставке 8,6% годовых.

В настоящее время в обращении находится 6 биржевых выпусков облигаций ЕАБР на 45 млрд рублей, 4 классических выпуска на 60 млрд рублей и выпуск классических валютных бондов на $700 млн. Пять выпусков облигаций на сумму 65 млрд рублей финансовой организации предстоит погасить в 2023 году, в котором также ожидаются исполнение оферт по двум выпускам в объеме до 15 млрд рублей.

ЕАБР - международная финансовая организация, созданная для содействия экономическому росту и расширению торгово-экономических связей между некоторыми из стран - членов СНГ, впоследствии создавшими Евразийский экономический союз. Акционерами ЕАБР являются шесть государств: Россия, Казахстан (как учредители), а также Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан (как участники).

ЕАБР Газпромбанк Казахстан Армения Белоруссия Киргизия Таджикистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число нефтегазовых буровых в мире в октябре выросло шестой месяц подряд

ЦБ предложил проработать вопрос токенизации традиционных фининструментов, включая ОФЗ

Petrobras снизила прибыль на 20% в квартальном исчислении из-за снижения цен на нефть

Petrobras снизила прибыль на 20% в квартальном исчислении из-за снижения цен на нефть

СД "Детского мира" рассмотрит вопрос о трансформации в частную компанию

Продажи легковых и легких коммерческих авто в РФ в октябре снизились на 62,8% год к году

Продажи легковых и легких коммерческих авто в РФ в октябре снизились на 62,8% год к году

На внедрение российского ПО на предприятиях выделят 28 млрд рублей из бюджета

В Казахстане создадут НИИ для изучения снижения уровня воды на Каспии

В Казахстане создадут НИИ для изучения снижения уровня воды на Каспии

В Goldman Sachs прогнозируют рост китайских акций на 20% при полной отмене COVID-мер

В Goldman Sachs прогнозируют рост китайских акций на 20% при полной отмене COVID-мер

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,1-1,9%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });