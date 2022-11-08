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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:54

ЕАБР увеличил объем размещения бондов до 1,9 млрд юаней

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Евразийский банк развития (ЕАБР) увеличил объем размещения 3-летних облигаций серии 003Р-004 с 1,5 млрд до 1,9 млрд юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 3,50% годовых.

Сбор заявок прошел 8 ноября с 11:00 до 16:00 по Москве.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 3,75% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался.

Купоны полугодовые, номинал одной облигации - 1 тыс. юаней.

Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.

Техразмещение запланировано на 11 ноября.

Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в юанях, по решению эмитента и запросам инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России.

В предыдущий раз ЕАБР выходил на долговой рынок во второй половине сентября. Тогда финансовая организация разместила выпуск 4-летних облигаций объемом $700 млн по ставке 3,75% годовых.

В августе эмитент выходил на долговой рынок дважды. В начале августа финансовая организация разместила 3-летние облигации объемом 10 млрд рублей по ставке 9,35% годовых. В конце августа ЕАБР без премаркетинга разместил выпуск полугодовых бондов на 43 млрд рублей по ставке 8,6% годовых.

В настоящее время в обращении находится 6 биржевых выпусков облигаций ЕАБР на 45 млрд рублей, 4 классических выпуска на 60 млрд рублей и выпуск классических валютных бондов на $700 млн. Пять выпусков облигаций на сумму 65 млрд рублей финансовой организации предстоит погасить в 2023 году, в котором также ожидаются исполнение оферт по двум выпускам в объеме до 15 млрд рублей.

ЕАБР - международная финансовая организация, созданная для содействия экономическому росту и расширению торгово-экономических связей между некоторыми из стран - членов СНГ, впоследствии создавшими Евразийский экономический союз. Акционерами ЕАБР являются шесть государств: Россия, Казахстан (как учредители), а также Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан (как участники).

ЕАБР
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