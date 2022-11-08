В ЦБ заявили, что для нормальной работы финрынка необходим возврат к раскрытию информации

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ готовится к увеличению раскрываемой финансовыми и нефинансовыми организациями информации, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы.

"Когда произошли эти шоки, мы закрыли большой объем информации финансовых институтов. Но для того, чтобы финансовый рынок активно работал и чтобы инвесторы могли принимать инвестиционные решения, конечно, нужен возврат к раскрытию информации финансовыми и нефинансовыми организациями (кроме той информации, которая повышает чувствительность компаний к санкциям). Мы готовимся к тому, чтобы начать давать больше информации, чтобы инвесторы могли принимать решения", - заявила она.

Кроме того, ЦБ сейчас работает над созданием отечественных финансовых и товарных индикаторов, которые требуются для заключения сделок и принятия инвестиционных решений широким кругом участников.