ЦБ РФ сообщил об обсуждении новых форматов раскрытия информации в 2023 году

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Банк России считает необходимым вернуться к раскрытию информации эмитентами, хотя и в новом формате, который сейчас активно обсуждает, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Банки раскрывают не полную отчетность, а некоторые показатели сейчас, но мы активно обсуждаем формат раскрытия информации в следующем году. Наша позиция заключается в том, что надо начать раскрывать эту информацию. Безусловно, форматы раскрытия информации несколько поменяются, будет агрегирование данных, информация достаточно чувствительная может не показываться", - сказала она в беседе с журналистами.

Однако, отметила председатель, основные финансовые показатели, по которым клиенты, инвесторы, заинтересованные лица смогут сами судить о финансовом положении тех или иных финансовых организаций, должны раскрываться. "Считаем, что это очень важно с точки зрения привлечения инвестиций, это осуществляется через финансовый сектор, нам нужно поддерживать для структурной трансформации экономики инвестиции, и существенной частью инвестиционного климата является доступность, прозрачность информации, в том числе, у финансовых организаций", - пояснила она.

Ранее Набиуллина уже отмечала, что ЦБ РФ готовится к увеличению раскрываемой финансовыми и нефинансовыми организациями информации. "Когда произошли эти шоки, мы закрыли большой объем информации финансовых институтов. Но для того, чтобы финансовый рынок активно работал и чтобы инвесторы могли принимать инвестиционные решения, конечно, нужен возврат к раскрытию информации финансовыми и нефинансовыми организациями (кроме той информации, которая повышает чувствительность компаний к санкциям). Мы готовимся к тому, чтобы начать давать больше информации, чтобы инвесторы могли принимать решения", - заявляла она.

Похожей позиции придерживаются и в Минфине, глава департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков, в частности, отмечал, что необходимо возвращаться к раскрытию информации об эмитентах инвесторам, найти сбалансированный подход, так как отсутствие информации плохо сказывается на эффективности компаний, на рынке и экономике в целом.

Так, по словам главы департамента Минфина, практика показывает, что когда нет подотчетности большому количеству инвесторов, миноритарных инвесторов, то корпоративное управление начинает ухудшаться, эффективность работы компании начинает снижаться. "Даже если сама компания хочет этого вначале, в итоге мы получаем, что компания начинает менее эффективно работать и все от этого страдают - как акционеры и менеджеры, так и в целом экономика", - пояснял Чебесков.