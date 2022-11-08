Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:54

Грузооборот российских морских портов сохранился на уровне прошлого года

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Грузооборот морских портов РФ сохранился практически на уровне прошлого года, сообщил глава Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Захарий Джиоев на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

"Несмотря на негативный эффект, связанный с пандемией и нынешней ситуацией, морской транспорт показывает хорошие результаты. По итогам 2021 года у нас увеличение грузооборота морских портов составило 835 млн т. Сейчас мы видим, что, несмотря на все негативные прогнозы и ожидания наших недоброжелателей, грузооборот морских портов остался практически на том же уровне, что говорит о высокой надежности и стабильности морских перевозок", - сказал Джиоев.

"Конечно, внутри по номенклатуре и бассейнам динамика разнонаправленная, тем не менее есть номенклатурные позиции, которые растут, например, нефть и нефтепродукты. И это происходит прежде всего за счет выстраивания новых маршрутов и увеличения поставок, которые уже были в страны Азии", - добавил глава агентства.

Грузооборот российских морпортов за 2021 г. вырос на 1,7% к 2020 г., до 835,2 млн тонн.

Росморречфлот
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Спрос россиян на наличные в последние недели приблизился к сезонной норме

Спрос россиян на наличные в последние недели приблизился к сезонной норме

ЦБ пока не видит оснований для дальнейшей либерализации валютных ограничений

Набиуллина отметила, что "жесткий" вариант прогноза ЦБ стал реальнее

Набиуллина отметила, что "жесткий" вариант прогноза ЦБ стал реальнее

Говор передал купившую бизнес McDonald's компанию под управление АО "Вкусно - и точка"

Говор передал купившую бизнес McDonald's компанию под управление АО "Вкусно - и точка"

Издатель игры GTA ухудшил годовой прогноз после квартального убытка

Издатель игры GTA ухудшил годовой прогноз после квартального убытка

Минсельхоз планирует сохранить запрет на экспорт риса в 2023 году

Минсельхоз планирует сохранить запрет на экспорт риса в 2023 году

FSG задумалась о продаже футбольного клуба "Ливерпуль"

Индекс МосБиржи превысил 2200 пунктов впервые с 22 сентября

Индекс МосБиржи превысил 2200 пунктов впервые с 22 сентября

Число нефтегазовых буровых в мире в октябре выросло шестой месяц подряд

Число нефтегазовых буровых в мире в октябре выросло шестой месяц подряд

ЦБ предложил проработать вопрос токенизации традиционных фининструментов, включая ОФЗ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });