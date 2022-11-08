Грузооборот российских морских портов сохранился на уровне прошлого года

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Грузооборот морских портов РФ сохранился практически на уровне прошлого года, сообщил глава Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Захарий Джиоев на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

"Несмотря на негативный эффект, связанный с пандемией и нынешней ситуацией, морской транспорт показывает хорошие результаты. По итогам 2021 года у нас увеличение грузооборота морских портов составило 835 млн т. Сейчас мы видим, что, несмотря на все негативные прогнозы и ожидания наших недоброжелателей, грузооборот морских портов остался практически на том же уровне, что говорит о высокой надежности и стабильности морских перевозок", - сказал Джиоев.

"Конечно, внутри по номенклатуре и бассейнам динамика разнонаправленная, тем не менее есть номенклатурные позиции, которые растут, например, нефть и нефтепродукты. И это происходит прежде всего за счет выстраивания новых маршрутов и увеличения поставок, которые уже были в страны Азии", - добавил глава агентства.

Грузооборот российских морпортов за 2021 г. вырос на 1,7% к 2020 г., до 835,2 млн тонн.