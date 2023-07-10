Грузооборот морских портов РФ в I полугодии вырос на 10,5%, до 453 млн т

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Грузооборот морских портов РФ в январе-июне 2023 года увеличился на 10,5% по сравнению с тем же периодом 2022 года, до 453,3 млн тонн, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот).

"Высокие темпы роста общего показателя обеспечены мощным приростом (+18,2%) перевалки сухих грузов, прежде всего, зерна, минеральных и химических удобрений, угля и кокса, которая достигла 224,7 млн тонн. Перевалка наливных грузов по стране увеличилась на 3,9%, составив 228,6 млн тонн", - говорится в сообщении.

По данным Росморречфлота, грузооборот морских портов Арктического бассейна увеличился на 2%, до 49,5 млн тонн, из них объем перевалки сухих грузов составил 14,9 млн тонн (+17,2%), наливных - 34,6 млн тонн (-3,3%).

Грузооборот морских портов Балтийского бассейна зафиксирован на уровне 129,8 млн тонн (+5,2%), из них объем перевалки сухих грузов достиг 57 млн тонн (+17,2%), наливных - 72,8 млн тонн (-2,6%).

Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна вырос на 21,2%, до 151,2 млн тонн. Из них объем перевалки сухих грузов был равен 71,8 млн тонн (+33,1%), наливных грузов - 79,4 млн тонн (+12,1%), отмечает агентство.

Грузооборот портов Каспийского бассейна, через который проходят транзитные ветки международного транспортного коридора "Север-Юг", за 6 месяцев увеличился на 38% и составил 3,6 млн тонн, из них объем перевалки сухих грузов достиг 2,1 млн тонн (рост в 1,8 раза), наливных грузов - 1,5 млн тонн (+3%).

Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна увеличился на 7,5%, до 119,2 млн тонн, в том числе объем перевалки сухих грузов составил 78,9 млн тонн (+7,2%), наливных - 40,3 млн тонн (+8%).