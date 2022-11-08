Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:54

Число жалоб на страховщиков и банки за 9 месяцев 2022 года выросло, на МФО - снизилось

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Количество жалоб потребителей на страховщиков за девять месяцев 2022 года выросло на 25,8% - до 41,2 тыс., на банки число жалоб увеличилось на 11,6% - до 144 тыс. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении Банка России. Число жалоб на микрофинансовые организации (МФО), наоборот, сократилось на 7,5% - до 34,7 тыс. рублей.

Всего в январе-сентябре 2022 года ЦБ получил 279,7 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов. Это почти на 23% больше, чем за девять месяцев предыдущего года. Регулятор объясняет, что "рост в значительной степени произошел за счет жалоб, связанных с санкционной тематикой. Пик их количества пришелся на март-апрель, затем их число стало сокращаться. В целом за период доля таких жалоб составила 15%".

Как отмечает Банк России, рост жалоб на страховщиков "в первую очередь связан с шаблонными и, как правило, необоснованными жалобами на неверное применение коэффициента бонус-малус (КБМ), а также с наблюдавшимся в марте-апреле увеличением обращений по проблемам с покупкой полисов ОСАГО и урегулированием убытков на фоне подорожания и дефицита автозапчастей".

Основной тематикой жалоб, связанных с мисселингом, остаются некорректные продажи инвестиционного (ИСЖ) и накопительного (НСЖ) страхования жизни, подчеркивает регулятор. "Если количество жалоб по ИСЖ сохранилось примерно на уровне прошлого года, то по НСЖ оно выросло в 1,5 раза, однако в основном жалобы касались полисов, приобретенных в прошлые периоды. Пик жалоб был зафиксирован в мае, после чего их число значительно сократилось. Решению этой проблемы поможет появившаяся у Банка России возможность требовать приостановки недобросовестных продаж и возврата денег обманутым потребителям", следует из сообщения Банка России.

Из 144 тыс. жалоб на банки 25 тыс. были связаны с санкциями, в частности, с трудностями, с которыми столкнулись владельцы иностранной валюты. В то же время число жалоб по поводу потребительского и ипотечного кредитования за период снизилось на 22,8% и 16% соответственно. "Это объясняется как тем, что люди реже брали кредиты, так и вступлением в силу мер против навязывания дополнительных услуг при заключении кредитного договора", - говорится в пресс-релизе ЦБ.

Одним из сегментов финансового рынка, где число жалоб снизилось, стали микрофинансовые организации. В частности, на 21,1% сократились жалобы на навязывание дополнительных услуг.

Регулятор также сообщил, что в отношении субъектов рынка ценных бумаг число жалоб за три квартала выросло в девять раз - до 19,6 тыс., из них подавляющее большинство (14,6 тыс.) связано с санкциями. Уже в сентябре Банк России получил 0,6 тыс. "санкционных" жалоб против 5 тыс. в апреле.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Страховщики фиксируют снижение вдвое числа автоугонов вопреки прогнозам

Котировки LG Display взлетели на 7,8% после презентации эластичного LED-экрана

Котировки LG Display взлетели на 7,8% после презентации эластичного LED-экрана

Глава ЦБ предупредила о валютизации экономики в случае искусственного ослабления рубля

Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям "Детского мира" из-за их падения на 24%

Спрос россиян на наличные в последние недели приблизился к сезонной норме

Спрос россиян на наличные в последние недели приблизился к сезонной норме

ЦБ пока не видит оснований для дальнейшей либерализации валютных ограничений

Набиуллина отметила, что "жесткий" вариант прогноза ЦБ стал реальнее

Набиуллина отметила, что "жесткий" вариант прогноза ЦБ стал реальнее

Говор передал купившую бизнес McDonald's компанию под управление АО "Вкусно - и точка"

Говор передал купившую бизнес McDonald's компанию под управление АО "Вкусно - и точка"

Издатель игры GTA ухудшил годовой прогноз после квартального убытка

Издатель игры GTA ухудшил годовой прогноз после квартального убытка
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });