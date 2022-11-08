Число жалоб на страховщиков и банки за 9 месяцев 2022 года выросло, на МФО - снизилось

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Количество жалоб потребителей на страховщиков за девять месяцев 2022 года выросло на 25,8% - до 41,2 тыс., на банки число жалоб увеличилось на 11,6% - до 144 тыс. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении Банка России. Число жалоб на микрофинансовые организации (МФО), наоборот, сократилось на 7,5% - до 34,7 тыс. рублей.

Всего в январе-сентябре 2022 года ЦБ получил 279,7 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов. Это почти на 23% больше, чем за девять месяцев предыдущего года. Регулятор объясняет, что "рост в значительной степени произошел за счет жалоб, связанных с санкционной тематикой. Пик их количества пришелся на март-апрель, затем их число стало сокращаться. В целом за период доля таких жалоб составила 15%".

Как отмечает Банк России, рост жалоб на страховщиков "в первую очередь связан с шаблонными и, как правило, необоснованными жалобами на неверное применение коэффициента бонус-малус (КБМ), а также с наблюдавшимся в марте-апреле увеличением обращений по проблемам с покупкой полисов ОСАГО и урегулированием убытков на фоне подорожания и дефицита автозапчастей".

Основной тематикой жалоб, связанных с мисселингом, остаются некорректные продажи инвестиционного (ИСЖ) и накопительного (НСЖ) страхования жизни, подчеркивает регулятор. "Если количество жалоб по ИСЖ сохранилось примерно на уровне прошлого года, то по НСЖ оно выросло в 1,5 раза, однако в основном жалобы касались полисов, приобретенных в прошлые периоды. Пик жалоб был зафиксирован в мае, после чего их число значительно сократилось. Решению этой проблемы поможет появившаяся у Банка России возможность требовать приостановки недобросовестных продаж и возврата денег обманутым потребителям", следует из сообщения Банка России.

Из 144 тыс. жалоб на банки 25 тыс. были связаны с санкциями, в частности, с трудностями, с которыми столкнулись владельцы иностранной валюты. В то же время число жалоб по поводу потребительского и ипотечного кредитования за период снизилось на 22,8% и 16% соответственно. "Это объясняется как тем, что люди реже брали кредиты, так и вступлением в силу мер против навязывания дополнительных услуг при заключении кредитного договора", - говорится в пресс-релизе ЦБ.

Одним из сегментов финансового рынка, где число жалоб снизилось, стали микрофинансовые организации. В частности, на 21,1% сократились жалобы на навязывание дополнительных услуг.

Регулятор также сообщил, что в отношении субъектов рынка ценных бумаг число жалоб за три квартала выросло в девять раз - до 19,6 тыс., из них подавляющее большинство (14,6 тыс.) связано с санкциями. Уже в сентябре Банк России получил 0,6 тыс. "санкционных" жалоб против 5 тыс. в апреле.