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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:18

Отток средств россиян из банков к концу октября практически прекратился

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Отток средств населения из банков, наблюдавшийся с конца сентября на фоне отъезда граждан за рубеж, к концу октября практически прекратился, говорится в докладе о денежно-кредитной политике, опубликованном Банком России.

ЦБ ранее сообщил, что средства физлиц в российских банках в сентябре сократились почти на 0,5 трлн рублей (-1,4%). Отток пришелся на вторую половину месяца, когда увеличилось количество уехавших из страны людей, которые брали с собой наличные деньги.

Объем наличных денег в обращении за сентябрь вырос почти на 1 трлн рублей. Годовой прирост депозитов населения за месяц замедлился с 6,6% на начало сентября до 4,4% на конец месяца. "Стремясь сохранить вкладчиков, банки в конце сентября и октябре повышали депозитные ставки. Рост ставок в сочетании с удовлетворением спроса на наличные способствовал стабилизации ситуации на рынке депозитов. К концу октября отток средств с депозитов населения практически завершился", - отмечает Банк России.

ЦБ также обращает внимание на продолжающееся изменение структуры депозитов населения. Сохранялась тенденция к девалютизации депозитов: в июле - августе вкладчики пополняли рублевые депозиты, сокращая валютные, в сентябре валютные депозиты уменьшались опережающими темпами. В итоге к началу IV квартала доля валютных вкладов в общем объеме розничных депозитов достигла исторического минимума - менее 11%. Кроме того, по мере истечения сроков высокодоходных депозитов, открытых в марте, продолжался переток средств с краткосрочных вкладов на долгосрочные.

ЦБ РФ
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