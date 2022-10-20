Средства физлиц в банках РФ в сентябре снизились на 500 млрд руб. на фоне отъезда граждан

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Средства физлиц в российских банках в сентябре сократились на 458 млрд рублей (-1,4%), отток пришелся на вторую половину месяца, когда увеличилось количество уехавших из страны людей, которые брали с собой наличные деньги, говорится в обзоре ЦБ РФ "О развитии банковского сектора".

"Кроме того, граждане склонны снимать наличные средства в ситуации стресса или неопределенности, как это было, например, в начале года, но потом обычно возвращают деньги в банки", - отмечает регулятор.

Уже в начале октября банки начали поднимать ставки по вкладам, чтобы приостановить отток средств, подчеркивается в обзоре.

Ранее сообщалось, что в августе средства физлиц увеличились всего на 32 млрд рублей, или на 0,1%.

Средства юрлиц в сентябре выросли на 939 млрд рублей (или на 2,3%) после роста на 1,742 трлн рублей (или на 4,5%) в августе.

Физлица

В структуре средств физлиц в сентябре сократились в большей степени валютные счета (на $7,1 млрд, или -427 млрд рублей, или -10,4%), тогда как рублевые снизились незначительно (-31 млрд рублей, или -0,1%). Внутри рублевых вложений продолжилось перераспределение в пользу текущих счетов (+485 млрд рублей, +5,0%) при одновременном сокращении срочных депозитов (-516 млрд рублей, -2,6%).

Прирост средств населения на счетах эскроу в сентябре ускорился до 2,6% (+101 млрд рублей) после 1,7% в августе на фоне роста ипотечных выдач.

Юрлица

В средствах юрлиц по-прежнему растут только рублевые остатки (за сентябрь рост на 1,2 трлн рублей, или на 3,9%), тогда как валютные сокращаются четвертый месяц подряд (-$5,0 млрд, или -303 млрд рублей в рублевом эквиваленте, -3,6%), в том числе из-за конвертации отдельными клиентами своих средств из валюты в рубли. В основном приток обеспечили компании из нефтегазовой отрасли на фоне высоких цен на энергоносители, отмечает ЦБ.

Государство

Государственные средства в сентябре сократились на 0,4 трлн рублей (-5,1%), в том числе вследствие снижения Федеральным казначейством объема размещений в банках. С учетом сезонного роста бюджетных платежей в конце года вероятно дальнейшее снижение размещений казначейства, но эти средства частично перераспределятся на счета организаций. "Тем не менее, со стороны отдельных банков может наблюдаться спрос на привлечение ликвидности у Банка России", - отмечает регулятор.

В сентябре банки увеличили заимствования у ЦБ на 1,1 трлн рублей (или на36,5%), в том числе для того, чтобы компенсировать переток бюджетных средств и покрыть отток наличных денег.