Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:29

Средства физлиц в банках РФ в сентябре снизились на 500 млрд руб. на фоне отъезда граждан

Средства физлиц в банках РФ в сентябре снизились на 500 млрд руб. на фоне отъезда граждан
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Средства физлиц в российских банках в сентябре сократились на 458 млрд рублей (-1,4%), отток пришелся на вторую половину месяца, когда увеличилось количество уехавших из страны людей, которые брали с собой наличные деньги, говорится в обзоре ЦБ РФ "О развитии банковского сектора".

"Кроме того, граждане склонны снимать наличные средства в ситуации стресса или неопределенности, как это было, например, в начале года, но потом обычно возвращают деньги в банки", - отмечает регулятор.

Уже в начале октября банки начали поднимать ставки по вкладам, чтобы приостановить отток средств, подчеркивается в обзоре.

Ранее сообщалось, что в августе средства физлиц увеличились всего на 32 млрд рублей, или на 0,1%.

Средства юрлиц в сентябре выросли на 939 млрд рублей (или на 2,3%) после роста на 1,742 трлн рублей (или на 4,5%) в августе.

Физлица

В структуре средств физлиц в сентябре сократились в большей степени валютные счета (на $7,1 млрд, или -427 млрд рублей, или -10,4%), тогда как рублевые снизились незначительно (-31 млрд рублей, или -0,1%). Внутри рублевых вложений продолжилось перераспределение в пользу текущих счетов (+485 млрд рублей, +5,0%) при одновременном сокращении срочных депозитов (-516 млрд рублей, -2,6%).

Прирост средств населения на счетах эскроу в сентябре ускорился до 2,6% (+101 млрд рублей) после 1,7% в августе на фоне роста ипотечных выдач.

Юрлица

В средствах юрлиц по-прежнему растут только рублевые остатки (за сентябрь рост на 1,2 трлн рублей, или на 3,9%), тогда как валютные сокращаются четвертый месяц подряд (-$5,0 млрд, или -303 млрд рублей в рублевом эквиваленте, -3,6%), в том числе из-за конвертации отдельными клиентами своих средств из валюты в рубли. В основном приток обеспечили компании из нефтегазовой отрасли на фоне высоких цен на энергоносители, отмечает ЦБ.

Государство

Государственные средства в сентябре сократились на 0,4 трлн рублей (-5,1%), в том числе вследствие снижения Федеральным казначейством объема размещений в банках. С учетом сезонного роста бюджетных платежей в конце года вероятно дальнейшее снижение размещений казначейства, но эти средства частично перераспределятся на счета организаций. "Тем не менее, со стороны отдельных банков может наблюдаться спрос на привлечение ликвидности у Банка России", - отмечает регулятор.

В сентябре банки увеличили заимствования у ЦБ на 1,1 трлн рублей (или на36,5%), в том числе для того, чтобы компенсировать переток бюджетных средств и покрыть отток наличных денег.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Росреестр предложил разрешать физлицам сделки с недвижимостью только при согласии супруга

"Роснано" назвало целесообразным увеличение доли частного капитала в его новых проектах

В ЦБ не видят рисков для банковского сектора в оттоке средств населения

В Киргизии 10 из 23 банков перестали обслуживать карты "Мир"

В Киргизии 10 из 23 банков перестали обслуживать карты "Мир"

Минфин РФ до конца года направит 1 трлн руб. из ФНБ на финансирование дефицита бюджета

Белоусов заявил, что компании РФ вынуждены экспортировать уголь с дисконтом 50-60%

Белоусов заявил, что компании РФ вынуждены экспортировать уголь с дисконтом 50-60%

"Полярные авиалинии", "Якутия" и "Хабаровские авиалинии" готовятся войти в АК "Аврора"

Hermes в III квартале увеличила выручку на треть

Hermes в III квартале увеличила выручку на треть

Финская фармкомпания "Орион Фарма" опровергла сообщение об уходе из России

Объем неэнергетического экспорта РФ за 8 месяцев в денежном выражении вырос на 7%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });