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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:18

Решетников допустил, что инфляция в РФ в 2022 г. окажется ниже текущего прогноза в 12,4%

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Текущая динамика потребительских цен в РФ указывает на то, что инфляция по итогам 2022 года может оказаться ниже действующего прогноза в 12,4%, ожидается в интервале 12,0-12,4%, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании по социальным вопросам у президента Владимира Путина.

"Ожидаемая оценка инфляции на конец года - 12,4%, это то, что заложено в прогнозе. При этом по текущим цифрам - по недельной инфляции и по инфляции октября, которые сейчас будут предварительные данные (Росстат опубликует данные по инфляции в октябре в среду - ИФ), - скорее всего, она даже будет чуть меньше. Точно не выше 12,4%, скорее всего диапазон будет 12,0-12,4%", - сказал министр.

Как сообщалось, по данным Росстата, инфляция в РФ с 25 по 31 октября составила 0,07% после инфляции в 0,08%, 0,02%, 0,03%, 0,07% и 0,08% в предыдущие пять недель. С начала октября потребительские цены в РФ к 31 октября выросли на 0,23%, с начала 2022 года к 31 октября цены повысились на 10,71%.

Из среднесуточных данных Росстата следует, что годовая инфляция в РФ замедлилась по состоянию на 31 октября до 12,7% с 13,68% на конец сентября.

Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2022 год равняется 12,4%, на 2023 год - 5,5%.

ЦБ ожидает инфляцию в РФ в 2022 году в интервале 12-13%, в 2023 году - в интервале 5-7%, в 2024 году - на уровне таргета в 4%.

Максим Решетников Минэкономразвития
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