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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Минэкономразвития назвало актуальным прогноз по инфляции в РФ на 2022 г. в 12,4%

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Текущая недельная инфляция в РФ определяется сезонным удорожанием овощей и динамикой цен на туристические услуги, с исключением этих факторов недельная инфляция близка к нулю, текущий прогноз на 2022 год в 12,4% остается актуальным, прокомментировали в Минэкономразвития данные Росстата о динамике цен.

"С конца сентября возобновилась сезонная инфляция после длительного периода снижения цен с середины мая. Текущая динамика в основном определяется сезонным удорожанием овощей и изменением цен на туристические услуги. При этом недельная инфляция в пересчете на годовые темпы не превышает целевой уровень Банка России, а за исключением овощей и туристических услуг - близка к нулю. С учетом складывающихся тенденций прогноз инфляции на конец 2022 года (12,4% - ИФ) сохраняет актуальность", - сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

Росстат в среду сообщил, что инфляция в РФ с 18 по 24 октября 2022 года составила 0,08% после инфляции в 0,02%, 0,03%, 0,07% и 0,08% в предыдущие четыре недели. С начала октября потребительские цены в РФ к 24 октября выросли на 0,16%, с начала 2022 года к 24 октября цены выросли на 10,64%.

"В сегменте продовольственных товаров цены с 18 по 24 октября выросли на 0,15% преимущественно за счет сезонного удорожания плодоовощной продукции. На непродовольственные товары цены за неделю практически не изменились (0,01%). На туристические и регулируемые услуги цены выросли на 0,13% вследствие удорожания авиабилетов на внутренние рейсы и замедления снижения цен на услуги гостиниц", - говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".

Минэкономразвития РФ оценило годовую инфляцию в РФ на 24 октября на уровне 12,88% после 13,10% на 17 октября.

Действующий прогноз ЦБ по инфляции на 2022 год равняется 11-13%.

Практически все экономисты, опрошенные "Интерфаксом", ждут сохранения ключевой ставки по итогам заседания совета директоров Банка России в ближайшую пятницу, 28 октября, на уровне 7,5% (лишь один аналитик допускает снижение ставки на 25 п.п.).

Минэкономразвития РФ Росстат
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