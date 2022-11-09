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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:16

Сланцевый производитель Occidental Petroleum в III кв. увеличил чистую прибыль в 4 раза

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Американский сланцевый производитель Occidental Petroleum Corp. в третьем квартале 2022 года увеличил чистую прибыль в четыре раза, выручка выросла сильнее ожиданий.

Между тем скорректированная прибыль оказалась хуже консенсус-прогноза аналитиков.

Как говорится в пресс-релизе, в июле-сентябре чистая прибыль составила $2,55 млрд по сравнению с $628 млн во втором квартале 2021 года. Прибыль в расчете на акцию составила $2,52 по сравнению с $0,65.

Квартальная прибыль без учета разовых факторов составила $2,44 на акцию против $0,87 на акцию годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, был $2,48 на акцию.

Квартальная выручка Occidental подскочила на 40% и составила $9,5 млрд по сравнению с $6,82 млрд за аналогичный период годом ранее. Эксперты в среднем прогнозировали показатель на уровне $9,07 млрд.

Средняя цена WTI в третьем квартале составила $91,55 за баррель, Brent - $97,59 за баррель. Средняя цена реализации нефти Occidental на мировом рынке в июле-сентябре составила $94,89 за баррель, СПГ - $35,22 за баррель нефтяного эквивалента.

Кроме того, Occidental выкупила свои акции на сумму $1,8 млрд и выплатила $1,3 млрд задолженности.

Акции компании подешевели на 0,6% на дополнительных торгах во вторник. С начала текущего года их стоимость подскочила в 2,6 раза.

Occidental Petroleum США
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