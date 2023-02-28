Occidental Petroleum увеличила дивиденды на 38% на фоне роста квартальных показателей

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В четвертом квартале 2022 года американская нефтегазовая Occidental Petroleum увеличила чистую прибыль и выручку, а также повысила дивиденды и анонсировала новую программу выкупа акций.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила $1,73 млрд, или $1,74 на акцию, по сравнению с $1,37 млрд, или $1,37 на акцию, годом ранее.

Квартальная прибыль без учета разовых факторов составила $1,61 на акцию.

Выручка Occidental подскочила почти в два раза и достигла $8,22 млрд.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предполагал выручку компании на уровне $8,38 млрд, скорректированную прибыль - $1,81 на акцию.

Выручка от продажи нефти и газа подскочила в отчетном квартале до $6,3 млрд с $2,98 млрд в четвертом квартале 2021 года, а доходы от продажи нефтепродуктов увеличились до $1,47 млрд с $988 млн.

Руководство компании рекомендовало повысить дивиденды на 38%, до 18 центов на акцию и объявило о начале новой программы выкупа акций на сумму до $3 млрд.

С начала 2023 года капитализация Occidental сократилась на 6,4%, до $53,6 млрд, тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил 3,7%.