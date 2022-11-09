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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Meta объявила о сокращении 13% штата

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Американская Meta Platforms Inc (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) уволит свыше 11 тысяч человек, или 13% штата, в рамках программы по сокращению расходов.

"Онлайн-торговля не только не вернулась к прошлым трендам, ослабление макроэкономических показателей, усиление конкуренции и потери рекламных доходов привели к тому, что наша выручка упала сильнее, чем я ожидал, - цитирует MarketWatch обращение главы Meta Марка Цукерберга к сотрудникам. - Я ошибся, и я принимаю на себя ответственность за это".

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На конец сентября штат Meta насчитывал свыше 87 тыс. человек. В 2020 и 2021 годах компания приняла на работу более 27 тыс. новых сотрудников, а за январь-сентябрь этого года её штат вырос еще на 15,3 тыс. человек.

В связи с объявленными увольнениями Meta понизила прогноз расходов на 2023 год до $94-100 млрд, тогда как ранее ожидалось, что они составят $96-101 млрд. Капзатраты планируются в объеме $34-37 млрд вместо $34-39 млрд.

Тем временем компания по-прежнему ожидает, что её выручка в четвертом квартале текущего года будет в диапазоне от $30 млрд до $32,5 млрд, а расходы за год в целом составят $85-87 млрд.

Акции Meta дорожают на 4,2% в ходе предварительных торгов в среду. С начала года капитализация компании рухнула на 71%, до $259,6 млрд.

Meta
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