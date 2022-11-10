Фондовые индексы США упали на 2-2,5% на корпоративных отчетностях

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Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились в среду, в том числе из-за слабых квартальных отчетностей компаний.

Кроме того, инвесторы ждут подведения итогов выборов в Конгресс США, а также публикации свежих данных об инфляции в четверг.

Аналитики в среднем прогнозируют, что темпы роста потребительских цен в октябре замедлились до 8% по сравнению с 8,2% месяцем ранее.

Президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин заявил в среду, что Федеральная резервная система не должна прекращать повышение процентных ставок из-за боязни рецессии. "Если мы отступим из-за страха перед экономическим спадом, инфляция вернется еще сильнее и потребует еще больших шагов", - заявил он.

Цена акций Walt Disney Co. рухнула на 13,2% по итогам торгов. Крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа зафиксировала более слабые, чем ожидалось, показатели чистой прибыли и выручки в четвертом финансовом квартале (завершился 1 октября). Также она спрогнозировала замедление роста продаж в начавшемся фингоду.

Стоимость бумаг News Corp. упала на 5,4%. Чистая прибыль медиакомпании сократилась на 80% в прошедшем квартале, в том числе из-за слабых результатов книгоиздательского бизнеса.

Котировки акций AMC Entertainment снизилась на 7,7%. Оператор сети кинотеатров отчитался о чистом убытке двенадцатый квартал подряд, хотя его выручка в июле-сентябре превысила ожидания аналитиков.

Стоимость Tesla уменьшилась на 7,2% - до минимума почти за два года. Миллиардер Илон Маск сообщил о продаже около 19,5 млн акций основанной им компании на общую сумму около $4 млрд за последние три торговых дня. Он начал распродавать бумаги спустя неделю после закрытия сделки по покупке Twitter.

Сланцевый производитель Occidental Petroleum в третьем квартале увеличил чистую прибыль в четыре раза, выручка выросла сильнее ожиданий. Между тем скорректированная прибыль оказалась хуже консенсус-прогноза, в результате чего акции компании подешевели на 9,2%.

Производитель электромобилей Lucid Group Inc. увеличил чистый убыток в третьем квартале сильнее прогнозов рынка и объявил о размещении новых акций на сумму около $1,5 млрд. Котировки бумаг компании рухнули на 17%.

Помимо этого, подешевели акции таких крупных технологических компаний, как Apple Inc. - на 3,3%, Amazon.com Inc. - на 4,3% и Nvidia Corp. - на 5,7%, которые потянули за собой вниз индекс Nasdaq.

Между тем котировки акций Meta Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) взлетели на 5,2%. Компания официально объявила об увольнении свыше 13 тыс. сотрудников, или 11% штата, в рамках программы по сокращению расходов. При этом она понизила прогноз расходов на 2023 год до $94-100 млрд с ранее ожидавшихся $96-101 млрд.

Dow Jones Industrial Average в среду уменьшился на 646,89 пункта (1,95%) - до 32513,94 пункта.

Лидерами снижения котировок среди компонентов индекса помимо Walt Disney стали акции Chevron Corp. и Dow Inc., подешевевшие на 4%, а также Visa Inc. и Walgreens Boots Alliance - на 3,7%. Из 30 компаний, входящих в расчет индикатора, выросла цена бумаг только Merck & Co. - на 0,1%.

Значение Standard & Poor's 500 за день снизилось на 79,54 пункта (2,08%), составив 3748,57 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии упал на 263,02 пункта (2,48%), завершив день на отметке 10353,17 пункта.