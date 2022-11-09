Сбербанк не зафиксировал ухудшения качества розничного кредитного портфеля

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк не фиксирует ухудшения качества розничного кредитного портфеля, ситуация развивается в рамках ожиданий, заявил первый зампред правления банка Кирилл Царёв.

"Мы не видим какого-то существенного ухудшения качества, оно находится в рамках прогноза. Вся ситуация относительно стабильна. Ничего экстраординарного мы сегодня у себя с позиции розничного портфеля не фиксируем", - сообщил Царёв на пресс-конференции, посвященной ежегодной акции "Зеленый день".

Говоря о реструктуризации розничного портфеля, он отметил, что пик заявок на кредитные "каникулы" от мобилизованных фиксировался первые две - две с половиной недели после 21 сентября. При этом, даже в тот момент доля заявок на реструктуризацию от мобилизованных составляла менее 50% от общего объема заявок на реструктуризацию. Сейчас эта доля составляет менее 30%.