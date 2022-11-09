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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

В Сбербанке отметили нормализацию спроса на наличные

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Ситуация с повышенным спросом на наличные нормализовалась, прогноз по росту средств физлиц на 2022 год сохраняется, заявил первый зампред правления банка Кирилл Царёв.

"По поводу года, мы прогноз в целом сохраняем. Об этом правильнее будет говорить ближе к концу декабря, но в целом мы прогноз положительный - по увеличению наших пассивов от физлиц - подтверждаем", - сообщил Царёв на пресс-конференции, посвященной ежегодной акции "Зеленый день".

В начале сентября он говорил, что Сбербанк в 2022 году планирует увеличить объем средств физлиц на 3,5%.

Царёв отметил, что в конце сентября - начале октября наблюдался повышенный спрос населения на наличные, но не такой существенный, как в конце февраля - начале марта. Эта ситуация продолжалась две с половиной - три недели, после которых произошел "переход к нормальным цифрам". "Сейчас мы видим увеличение пассивов", - заявил он.

ЦБ РФ Банк России Центробанк Кирилл Царёв
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