В Сбербанке отметили нормализацию спроса на наличные

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Ситуация с повышенным спросом на наличные нормализовалась, прогноз по росту средств физлиц на 2022 год сохраняется, заявил первый зампред правления банка Кирилл Царёв.

"По поводу года, мы прогноз в целом сохраняем. Об этом правильнее будет говорить ближе к концу декабря, но в целом мы прогноз положительный - по увеличению наших пассивов от физлиц - подтверждаем", - сообщил Царёв на пресс-конференции, посвященной ежегодной акции "Зеленый день".

В начале сентября он говорил, что Сбербанк в 2022 году планирует увеличить объем средств физлиц на 3,5%.

Царёв отметил, что в конце сентября - начале октября наблюдался повышенный спрос населения на наличные, но не такой существенный, как в конце февраля - начале марта. Эта ситуация продолжалась две с половиной - три недели, после которых произошел "переход к нормальным цифрам". "Сейчас мы видим увеличение пассивов", - заявил он.