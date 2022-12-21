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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:09

Каждый третий россиянин считает рациональным забрать деньги из банка

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Забирать свои деньги из банка, если таковые там имеются, на данный момент считают рациональным 35% россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные в среду на официальном сайте социологического института.

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Отложить имеющиеся свободные деньги на банковский счёт в настоящее время считают хорошим вариантом почти столько же сограждан (34%), отмечают социологи.

По данным ВЦИОМ, ещё около трети респондентов (31%) затрудняются определиться с тем, как следует себя вести по этому поводу.

Всероссийский телефонный опрос был проведён в октябре текущего года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ
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