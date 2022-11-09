Инфляция в РФ в октябре составила 0,18%

Годовая инфляция в октябре замедлилась до 12,63%

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в октябре 2022 года составила 0,18% после инфляции в 0,05% в сентябре, дефляции в 0,52% в августе, дефляции в 0,39% в июле, дефляции в 0,35% в июне, инфляции в 0,12% в мае, 1,56% в апреле, 7,61% в марте, 1,17% в феврале и 0,99% в январе, сообщил в среду Росстат.

За январь-октябрь 2022 года цены в РФ выросли на 10,66%.

Инфляция в октябре практически совпала с ожиданиями аналитиков – консенсус-прогноз экономистов по инфляции на октябрь, подготовленный "Интерфаксом", равнялся 0,2%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в октябре замедлилась до 12,63% (аналитики ожидали замедления до 12,65%) с 13,68% на конец сентября, 14,30% на конец августа, 15,10% в июле, 15,90% в июне, 17,10% в мае и 17,83% в апреле (это был максимум с января 2002 года).

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в октябре 2022 года составил 100,03% после 100,30% в сентябре 2022 года и 100,85% в октябре 2021 года. В годовом выражении базовый индекс цен в октябре снизился до 116,16% со 117,11% в сентябре 2022 года.

Продовольственные товары в октябре подорожали на 0,28% (в годовом сравнении - подорожали на 12,08%). В том числе плодоовощная продукция стала дороже в октябре на 3,45% (в годовом выражении снизилась в цене на 8,49%). В октябре среди продовольственных товаров более всего выросли цены на куриные яйца - на 7,17%. Одновременно снизились за месяц цены на гречневую крупу - на 6,3%, сахарный песок - на 3,7%.

Непродовольственные товары в октябре подорожали на 0,04% (в годовом сравнении - подорожали на 14,10%). Из непродовольственных товаров в октябре более всего выросли цены на сухие корма для домашних животных - на 2,7%, спички - на 2,0%. Одновременно цены на смартфоны снизились на 3,9%.

Цены на автомобильный бензин в октябре практически не изменились, дизельное топливо - выросли на 1,1%, газовое моторное топливо - снизились на 2,4%.

Услуги в октябре выросли в цене в среднем на 0,24% (в годовом выражении - подорожали на 11,27%).

Росстат в среду одновременно опубликовал и данные по недельной динамике цен с 1 по 7 ноября.

Инфляция в РФ с 1 по 7 ноября 2022 года замедлилась до 0,01% после инфляции в 0,07%, 0,08%, 0,02%, 0,03%, 0,07% и 0,08% в предыдущие шесть недель.

С начала года цены к 7 ноября повысились на 10,67%.

Из среднесуточных данных Росстата 7 дней ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ замедлилась по состоянию на 7 ноября до 12,52% с 12,63% на конец октября.

За период с 1 по 7 ноября выросли цены: на шоколадные конфеты - на 0,7%, куриные яйца - на 0,6%, мороженую рыбу - на 0,5%.

В то же время снизились цены за неделю на гречневую крупу - на 1,1%, сахарный песок и рис - на 0,6%, подсолнечное масло и черный чай - на 0,5%, пшеничную муку - на 0,4%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию за неделю составил 1,3% (после роста на 1,7% неделей ранее), в том числе на помидоры - 6,2%, бананы - 1,5%, огурцы - 1,4%, картофель - 0,8%. В то же время цены на лук снизились на 1,1%, яблоки - на 0,7%.

Среди непродовольственных товаров снизились цены: на телевизоры - на 1,4%, смартфоны - на 0,9%.

Цены на бензин за неделю практически не изменились, дизельное топливо - выросли на 0,3%.

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета за прошедшую неделю уменьшилась на 2,1% (неделей ранее выросла на 1,2%).

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 28 октября ожидаемо принял решение сохранить ключевую ставку неизменной на уровне 7,5%, при этом вновь не дал рынку намека на свои будущие действия.

"Дальнейшая траектория ключевой ставки, дальнейшая направленность нашей денежно-кредитной политики будет зависеть от поступающих данных по экономике, по инфляции, инфляционным ожиданиям. В зависимости от того, какие факторы будут перевешивать, может быть сохранение ставки, движение вверх и движение вниз. Это, по сути дела, и означает, что у нас сигнал нейтральный", - сказала на брифинге по итогам советов директоров глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Если бы мы рассматривали значимую вероятность понижения ставки на ближайших заседаниях, об этом было бы сказано в пресс-релизе", - добавил на этом же брифинге зампред ЦБ Алексей Заботкин, комментируя вопрос о вероятности снижения ставки на следующем заседании в декабре.

Одновременно ЦБ сузил свой прогноз по инфляции на 2022 год до 12-13% с 11-13% в сентябрьской версии, оставив прежним прогноз в 5-7% на 2023 год и в 4% – на 2024 год.

Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2022 год равняется 12,4%, на 2023 год - 5,5%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников во вторник заявил, что инфляция по итогам года может оказаться ниже текущего прогноза министерства – в интервале 12,0-12,4%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, по инфляции в 2022 году равняется 12,5%, в 2023 году - 6,1%.

Консенсус-прогноз аналитиков по ключевой ставке на конец 2022 года равняется 7,5%, на конец 2023 года – 6,75%.