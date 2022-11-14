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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

В ЦБ заявили, что влияние весеннего укрепления рубля на инфляцию в РФ еще не исчерпано

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Влияние укрепления рубля, произошедшего весной, на текущую ценовую динамику уменьшается, но пока полностью не исчерпано, говорится в комментарии ЦБ РФ по инфляции.

Прирост потребительских цен в октябре составил 0,18%. С поправкой на сезонность (SA), по оценке Банка России, прирост уменьшился до 0,13% (против 0,28% в сентябре). "Медиана месячных приростов (SA) показала новый минимум, месячная базовая инфляция (SA) была близка к нулю", - отмечает ЦБ.

Оперативные данные за первую неделю ноября указывают на сохранение низкого темпа роста потребительских цен: оценка годовой инфляции на 7 ноября составила 12,5%, подчеркивает Банк России.

ЭкономикаИнфляция в РФ в октябре составила 0,18%Читать подробнее

"Снижение текущего инфляционного давления стало результатом усиления мотива предосторожности в экономическом поведении домохозяйств в связи с частичной мобилизацией. Еще одним фактором было дальнейшее расширение предложения продовольствия, в том числе благодаря рекордным урожаям ряда культур. Подешевели (SA) многие товары с традиционно устойчивой ценовой динамикой, которая в большей степени определяется изменениями спроса. Так, возобновилось снижение цен (SA) на непродовольственные товары длительного пользования. Подешевели многие группы продуктов питания (SA)", - говорится в комментарии.

Повышение потребительских цен в октябре произошло преимущественно за счет волатильных компонент, отмечает регулятор. Второй месяц подряд растут цены на плодоовощную продукцию (после снижения в апреле-августе), причем в октябре рост ускорился (до 1,2% SA). Услуги продолжили дорожать темпами, существенно превышающими 4% в аннуализированном выражении. В октябре выросли цены на транспорте после снижения в августе-сентябре.

Годовая инфляция с учетом переноса индексации тарифов на коммунальные услуги на декабрь текущего года в 2022 году составит 12-13%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики она снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

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