Цены на бензин в РФ в первую неделю ноября снизились на 0,01% после двух недель стабильности

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в РФ на неделе с 1 по 7 ноября незначительно понизились, на 0,01%, тогда как две предыдущие недели цены были стабильны после символического роста (на 0,01%) на трех предшествовавших неделях.

Как сообщил в среду Росстат, относительно начала года потребительские цены на бензин к 7 ноября увеличились на 0,8% (общая инфляция за этот период составила 10,67%).

Стоимость литра бензина в среднем по стране на 7 ноября составляла 50,78 руб. (на 31 октября - 50,79 руб.). Средняя стоимость литра АИ-92 - 47,19 руб. (47,20 руб.), АИ-95 - 51,30 руб. (51,30 руб.), АИ-98 - 61,34 руб. (61,33 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 1 по 7 ноября поднялись на 0,3% после роста на 0,2% на неделе с 25 по 31 октября. С начала года дизтопливо подорожало на 4%. Средняя цена ДТ в стране на 7 ноября составила 55,69 руб. за литр (на 31 октября - 55,54 руб.).

Производство бензина в РФ на неделе с 31 октября по 6 ноября, по данным Росстата, снизилось на 1,5% по сравнению с предыдущей неделей и составило 762,1 тыс. тонн. Выпуск дизельного топлива сократился на 6,2% - до 1 млн 595,2 тыс. тонн.