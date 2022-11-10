Прибыль Сбербанка в октябре в 123 млрд руб. вывела его на положительный результат за 10 месяцев

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Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк России в октябре 2022 года получил 122,8 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что позволило кредитной организации получить положительный финансовый результат за 10 месяцев текущего года.

"По итогам десяти месяцев Сбер восстановил прибыльность. Чистая прибыль с начала года превысила 50 млрд рублей, а в октябре банк заработал 122,8 млрд рублей", - сообщил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф журналистам в кулуарах Finopolis.

Таким образом, чистый убыток Сбербанка за девять месяцев 2022 года по РСБУ мог составить 72,8 млрд рублей.

Российские банки, следуя рекомендациям ЦБ, сейчас не раскрывают финансовую отчетность.

Сбербанк в октябре 2021 года получил 109,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ. За десять месяцев прошлого года чистая прибыль банка составляла 1,05 трлн рублей.

Банк также добился стабилизации качества кредитного портфеля, доля просроченной задолженности находится ниже 2,2% - уровня конца 2021 года, добавил президент - председатель правления Сбербанка. "Нам удалось добиться стабилизации качества кредитного портфеля, несмотря на все вызовы текущего периода. Доля просроченной задолженности по кредитам юридическим и физическим лицам даже ниже уровня конца прошлого года (2,2% от портфеля)", - сказал Греф.

"Во втором полугодии мы видим стабилизацию уровня риска, а расходы на резервы по совокупному кредитному портфелю возвращаются на докризисный уровень (COR 1,09% за последние четыре месяца)", - добавил он.

Греф отметил, что бизнес банка показывает хороший рост. Так, розничный кредитный портфель с начала 2022 года вырос на 9%, корпоративный без учета валютной переоценки - на 11,9%. "Ежемесячный объем выдач кредитов вернулся на докризисный уровень второго полугодия 2021 года", - подчеркнул глава Сбербанка.

Президент - председатель правления также добавил, что Сбербанк "с запасом соблюдает требования по достаточности капитала и не использует никакие послабления Банка России для кредитных организаций".