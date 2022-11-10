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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:20

Сбербанк с запасом соблюдает требования к достаточности капитала

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк послаблениями Банка России не пользуется и соблюдает требования к достаточности капитала с запасом, сообщил журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф,

"Банк с запасом соблюдает требования по достаточности капитала и не использует никакие послабления Банка России для кредитных организаций", - сказал он.

Он также отметил, что Сбербанк восстановил прибыльность. Благодаря чистой прибыли по РСБУ в октябре в размере 122,8 млрд рублей прибыль за 10 месяцев превысила 50 млрд рублей.

Сбербанк Герман Греф Банк России
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