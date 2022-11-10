Mazda передаст "Соллерсу" долю в дальневосточном СП, признав убыток в $82 млн

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Автоконцерн Mazda подписал соглашение о передаче российской группе "Соллерс" своей доли в паритетном СП по выпуску автомобилей японской марки на Дальнем Востоке (ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус", МСМР), следует из отчетности Mazda по итогам II финквартала.

Соглашение было подписано 24 октября. Сделка будет совершена за символическую стоимость в 1 евро и предполагает опцион на выкуп японским автопроизводителем доли в СП в течение следующих 3 лет.

"Процедура передачи будет осуществлена в кратчайшие сроки после получения одобрения соответствующих органов", - говорится в отчетности Mazda.

Концерн в связи с передачей доли планирует отразить убыток в размере 12 млрд иен – чуть более $82 млн по текущему курсу.

Mazda отмечает, что после прекращения поставок автозапчастей на МСМР в марте и приостановки деятельности СП в конце апреля продолжала переговоры с группой "Соллерс", но не увидела возможностей продолжения бизнеса в РФ.

В "Соллерсе" подтвердили факт соглашения по выкупу с доли японского производителя в СП. "Соллерс" выкупает долю Mazda в совместном предприятии во Владивостоке. Готовим запуск новых продуктов на мощностях площадки в следующем году", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе концерна.

Российская автомобилестроительная группа уже в конце сентября заявляла, что обсуждает с Mazda прекращение производства автомобилей на Дальнем Востоке в рамках СП и выкуп доли японцев с перспективой загрузки освободившихся мощностей выпуском автомобилей других брендов. В "Соллерсе" отмечали, что переговоры по перезапуску завода находятся на финальной стадии.

МСМР выпускало автомобили с 2012 года. До весны во Владивостоке производились кроссоверы Mazda CX-9 и Mazda CX-5, седан Mazda 6. За 2021 год предприятие произвело около 29 тыс. машин.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Mazda в РФ в 2021 г. составили 29,177 тыс. автомобилей (+10,6%). Доля рынка компании была на уровне 1,8%. По итогам 10 месяцев 2022 года продажи Mazda рухнули на 63,7%, до 8,494 тыс. шт. Доля за этот период сократилась на 0,1 п.п., до 1,7%.