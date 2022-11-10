Сделку по передаче "Соллерсу" доли Mazda в СП планируется закрыть к декабрю

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Сделка по передаче российской группе "Соллерс" доли Mazda в паритетном СП по выпуску автомобилей японской марки на Дальнем Востоке (ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус", МСМР) может быть закрыта до декабря. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом переговоров между сторонами.

"Сделка может быть закрыта в конце ноября", - сказал собеседник.

В группе "Соллерс" не стали комментировать сроки закрытия сделки, но отметили, что необходимые разрешения от ФАС и правительственной комиссии были получены.

Автоконцерн Mazda сообщил о передаче "Соллерсу" своей доли в российском СП в отчетности по итогам II финквартала. Соответствующее соглашение было подписано 24 октября. Сделка будет совершена за символическую стоимость в 1 евро и предполагает опцион на выкуп японским автопроизводителем доли в СП в течение следующих 3 лет. В связи с передачей доли Mazda планирует отразить убыток в размере 12 млрд иен - чуть более $82 млн по текущему курсу.

Японский концерн отметил, что после прекращения поставок автозапчастей на МСМР в марте и приостановки деятельности СП в конце апреля продолжал переговоры с группой "Соллерс", но не увидел возможностей продолжения бизнеса в РФ.

В "Соллерсе" подтвердили факт соглашения по выкупу доли в СП и отметили, что готовят "запуск новых продуктов на мощностях площадки в следующем году". Российская автомобилестроительная группа уже в конце сентября заявляла, что обсуждает с Mazda прекращение производства автомобилей на Дальнем Востоке и выкуп доли японцев с перспективой загрузки освободившихся мощностей выпуском автомобилей других брендов. В "Соллерсе" отмечали, что переговоры по перезапуску завода находятся на финальной стадии.

МСМР выпускало автомобили с 2012 года. До весны во Владивостоке производились кроссоверы Mazda CX-9 и Mazda CX-5, седан Mazda 6. За 2021 год предприятие произвело около 29 тыс. машин.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Mazda в РФ в 2021 году составили 29 177 автомобилей (+10,6%). Доля рынка компании была на уровне 1,8%. По итогам 10 месяцев 2022 года продажи Mazda рухнули на 63,7%, до 8 494 шт. Доля за этот период сократилась на 0,1 п.п., до 1,7%.