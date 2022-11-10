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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:20

"Трансмашхолдинг" получил более 6 млрд рублей убытка по РСБУ за 9 месяцев

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В январе-сентябре 2022 года чистый убыток АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) по РСБУ составил 6,2 млрд рублей против чистой прибыли в размере 4,7 млрд рублей годом ранее, сообщается в бухгалтерской отчетности компании.

Выручка ТМХ за отчетный период подросла на 0,8%, до 70,3 млрд рублей, себестоимость продаж выросла на 3,8%, составив 61,1 млрд рублей, валовая прибыль сократилась на 15% и составила 9,2 млрд рублей, прибыль от продаж снизилась в 1,4 раза, до 2,9 млрд рублей

По состоянию на 30 сентября 2022 года долгосрочные кредиты и займы ТМХ составляли 20 млрд рублей, краткосрочные - 23,2 млрд рублей.

"Трансмашхолдинг" - крупнейший в России производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Предприятия группы расположены в Санкт-Петербурге, Брянске, Пензе, Твери, Московской, Ростовской и Саратовской областях, а также в Швейцарии, ЮАР, Египте, Аргентине, Белоруссии и Казахстане. Сервисный блок группы представляют юридически самостоятельный холдинг "Локомотивные технологии".

Трансмашхолдинг ТМХ
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