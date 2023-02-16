"Трансмашхолдинг" получил 4,2 млрд рублей годового убытка по РСБУ

В начале 2022 года ТМХ ликвидировал свою "дочку" TMH Diesel Engie B.V.

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В 2022 году АО "Трансмашхолдинг" получило 4,2 млрд рублей чистого убытка по РСБУ против 6,4 млрд рублей чистой прибыли за 2021 год, сообщается в отчетности компании.

Годовая выручка ТМХ за прошлый год выросла на 6,5%, до 109,7 млрд рублей, себестоимость продаж увеличилась на 9,7%, составив 96,1 млрд рублей, валовая прибыль уменьшилась на 12%, до 13,6 млрд рублей, прибыль от продаж сократилась на 28%, - до 4,95 млрд рублей.

Показатель "прочие расходы" вырос в прошлом году в девять раз, достигнув 9,4 млрд рублей. В 2022 году компания создала резерв под обесценение финансовых вложений в размере 1,08 млрд рублей.

По состоянию на 31 декабря 2022 года долгосрочные кредиты и займы ТМХ составляли 20 млрд рублей, краткосрочные - 24,4 млрд рублей.

В начале 2022 года ТМХ ликвидировал свою "дочку" TMH Diesel Engie B.V.

"3 января 2023 года прекращено участие (100%) в TMH Diesel Engie B.V. путем ликвидации", - говорится в отчете.

В 2010 году ТМХ стал владельцем 50% уставного капитала компании Wartsila TMH Diesel Engine (Амстердам, Нидерланды). Спустя 4 года ТМХ выкупил 50%-ную долю в СП Wartsila TMH Diesel Engine B.V. у финской Wartsila Technology Oy Ab и стал единственным акционером компании.

"Трансмашхолдинг" - крупнейший в России производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Штаб-квартира ТМХ расположена в Москве, международные подразделения находятся в Египте, Белоруссии и Казахстане. В структуру холдинга входит 12 производственных и сборочных площадок в России и других странах мира, а география работы охватывает более 30 государств.