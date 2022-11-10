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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

Credit Agricole незначительно сократил квартальную чистую прибыль и выручку

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года французская банковская группа Credit Agricole Group зафиксировала небольшое снижение чистой прибыли и выручки на фоне высокой волатильности финансовых рынков.

Чистая прибыль банка в июле-сентябре составила 2 млрд евро против 2,22 млрд евро годом ранее.

Квартальная выручка Credit Agricole уменьшилась до 8,93 млрд евро с 8,97 млрд евро годом ранее.

Показатель достаточности основного капитала первого уровня Credit Agricole на конец сентября составил 17,2% против 17,5% на конец июня. Его снижение в банке объясняют "неблагоприятным рыночным эффектом".

Банк отметил "высокую торговую активность во всех направлениях бизнеса в третьем квартале". Число клиентов в сфере обслуживания физических лиц выросло более чем на 460 тыс., объемы кредитования входящих в группу региональных банков повысились на 3%.

Региональные банки, являющиеся акционерами Credit Agricole, уведомили банк о намерении приобрести его акции на сумму до 1 млрд евро в первом полугодии 2023 года, пользуясь снижением стоимости бумаг.

Их холдинговая компания - SAS Rue La Boetie - в настоящее время владеет 57% акций банка. Как отмечают в Credit Agricole, она планирует увеличить долю не более чем до 65%.

С начала 2022 года капитализация Credit Agricole снизилась на 27%.

Credit Agricole Франция SAS Rue La Boetie
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