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Credit Agricole увеличил квартальную прибыль и выручку больше прогнозов

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года французская банковская группа Credit Agricole Group зафиксировала рост чистой прибыли и выручки лучше прогнозов аналитиков.

В октябре-декабре чистая прибыль банка выросла на 9% и составила 1,56 млрд евро против 1,43 млрд евро годом ранее.

Квартальная выручка Credit Agricole увеличилась на 2,6%, до 5,97 млрд евро с 5,82 млрд евро годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль банка на уровне 1,06 млрд евро при выручке в 5,61 млрд евро.

Показатель достаточности основного капитала первого уровня Credit Agricole на конец декабря составил 11,2% против 11% на конец сентября.

По итогам всего 2022 года чистая прибыль Credit Agricole сократилась на 7%, до 5,44 млрд евро с 5,84 млрд евро годом ранее.

Credit Agricole Франция
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