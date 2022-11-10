Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

Глава ВТБ назвал согласование параметров сделки по покупке "Открытия" делом нескольких дней

По его словам, банк "Открытие" просуществует еще год-полтора, а потом этот бренд исчезнет

Глава ВТБ назвал согласование параметров сделки по покупке "Открытия" делом нескольких дней
Фото: Андрей Махонин/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Согласование параметров сделки по покупке "Открытия" - дело дней, сделка будет закрыта до конца года, заявил глава ВТБ Андрей Костин в эфире "России 24".

"Мы сильно продвинулись, надеюсь, что в ближайшее время будут новости. Переговоры практически в заключительной стадии, сейчас надо согласовать оценку. Я думаю, что это дело дней, а не недель даже, когда окончательно согласуем все параметры", - сказал он.

Он заявил, что у ВТБ есть деньги на покупку "Открытия", иначе бы банк в эту сделку не пошел. "Центральный банк с нами не разговаривал бы, неплатежеспособный партнер никому не нужен", - сказал Костин.

"Мы считаем, что банк ("Открытие" - ИФ) просуществует еще год-полтора, а потом его бренд исчезнет", - добавил он.

ВТБ Открытие Андрей Костин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Отток наличных из банков РФ в октябре снизился до 100 млрд руб. с 500 млрд руб. в сентябре

Греф заявил, что страхи регуляторов тормозят развитие инноваций в России

Сбербанк планирует вернуться к выплате дивидендов в 2023 году

Mazda передаст "Соллерсу" долю в дальневосточном СП, признав убыток в $82 млн

Mazda передаст "Соллерсу" долю в дальневосточном СП, признав убыток в $82 млн

Forbes Media ведет эксклюзивные переговоры о продаже бизнеса консорциуму инвесторов

Forbes Media ведет эксклюзивные переговоры о продаже бизнеса консорциуму инвесторов

MSCI прекратит расчет индексов MSCI Russia и производных с 1 марта

Прибыль Сбербанка в октябре в 123 млрд руб. вывела его на положительный результат за 10 месяцев

Прибыль Сбербанка в октябре в 123 млрд руб. вывела его на положительный результат за 10 месяцев
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });