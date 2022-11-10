Глава ВТБ назвал согласование параметров сделки по покупке "Открытия" делом нескольких дней

По его словам, банк "Открытие" просуществует еще год-полтора, а потом этот бренд исчезнет

Фото: Андрей Махонин/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Согласование параметров сделки по покупке "Открытия" - дело дней, сделка будет закрыта до конца года, заявил глава ВТБ Андрей Костин в эфире "России 24".

"Мы сильно продвинулись, надеюсь, что в ближайшее время будут новости. Переговоры практически в заключительной стадии, сейчас надо согласовать оценку. Я думаю, что это дело дней, а не недель даже, когда окончательно согласуем все параметры", - сказал он.

Он заявил, что у ВТБ есть деньги на покупку "Открытия", иначе бы банк в эту сделку не пошел. "Центральный банк с нами не разговаривал бы, неплатежеспособный партнер никому не нужен", - сказал Костин.

"Мы считаем, что банк ("Открытие" - ИФ) просуществует еще год-полтора, а потом его бренд исчезнет", - добавил он.