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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Сделка по покупке банком ВТБ активов "Открытия" будет завершена до конца 2022 года

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Сделка по покупке банком ВТБ активов группы "Открытие" будет завершена до конца 2022 года, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Там люди работают, конечно. Я исхожу из того, что она (сделка) будет (до конца года)", - сказал он.

В начале ноября глава ВТБ Андрей Костин говорил, что согласование параметров покупки "Открытия" - дело дней. Он также исходил из того, что сделка будет закрыта до конца года.

"Переговоры практически в заключительной стадии, сейчас надо согласовать оценку. Я думаю, что это дело дней, а не недель даже, когда окончательно согласуем все параметры", - говорил Костин журналистам 10 ноября.

"Но в принципе понимание у нас по цене есть с Центральным банком, и все другие вопросы в принципе уже отрегулированы. Поэтому можно сказать, что сделка на сносях. Схватки пошли, короче", - добавил он.

По его словам, в периметр сделки войдут страховая компания и негосударственный пенсионный фонд.

Менеджмент ВТБ ожидает, что "Открытие" просуществует еще 1-1,5 года, потом его бренд исчезнет.

По данным РБК, который ознакомился с материалами презентации оценщика, аудиторской компании "Деловые решения и технологии" (бывшая Deloitte), рыночная стоимость 100% акционерного капитала группы "Открытие" находится в диапазоне 359-386 млрд рублей.

ВТБ Открытие
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