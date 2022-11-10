Союзмолоко отметило рост потребления сыра в России на 26% за пять лет

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Сыр стал самым динамично растущим сегментом потребления в России за последние пять лет, сообщил гендиректор "Национального союза производителей молока" (Союзмолоко) Артем Белов на III съезде Сибирского союза производителей и переработчиков молока в Новосибирского агрофорума.

"Если говорить о перспективе - это, наверное, один из самых интересных рынков. У нас очень низкий уровень потребления, порядка 5 кг в год на душу населения против в среднем 15 кг в Европе", - отметил он и сообщил, что россияне за пять лет стали есть на 26% сыра больше.

По словам Белова, за последние восемь лет производство товарного молока приросло почти на 5 млн тонн, из которых 3,2 млн тонн было переработано в сыры.

"Антиподом" сыров он назвал кисломолочную продукцию, потребление которой снижается. При этом ключевым продуктом переработки с негативной динамикой стал кефир.

"Здесь, наверное, разумная логика - ассортимент очень разнообразный, потребляем больше сыров, современную молочную категорию и чуть сокращаем потребление традиционных продуктов", - пояснил Белов.