Союзмолоко ждет роста себестоимости производства молока до 15% в 2022 году

При этом серьезного роста потребительских цен в союзе не прогнозируют

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Себестоимость производства молока в России в этом году может вырасти на 13-15%, и это будет одним из главных рисков отрасли, заявил гендиректор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов на встрече с аграриями Удмуртии.

Еще одним из рисков он назвал разрыв логистических цепочек.

"Цепочки поставок будут сильно меняться. Что-то, может быть, начнем производить сами, что-то будем импортировать из третьих стран, от какого-то оборудования, наверное, придется отказаться", - сказал он. По его словам, "очень непростая" ситуация сложилась с поставками упаковки.

Как сообщил Белов, доля импортозависимых товаров для молочной отрасли из недружественных стран составляет порядка 60% общего импорта (исходя из данных за 2021 год). Согласно презентации, на долю техники и оборудования из таких стран приходится 70%, детского питания на молочной основе - 97%, ингредиентов, заквасок, сырья - 66%, упаковки и ее составляющих - 53%, запчастей - 62%.

Белов отметил, что многие компании уже столкнулись с серьезными сложностями в поставках этой продукции.

"Все это в общем и целом создает некую неопределенность, нервозность и потенциально должно привести к росту себестоимости производства либо снижению его эффективности", - отметил он.

Вместе с тем он считает, что потребительские цены на молоко будут расти ниже темпов инфляции. "Я не ожидаю, что в ближайшее время потребительские цены на молоко вырастут существеннее, чем уровень потребительской инфляции, который будет в стране, а скорее всего, они будут немножко отставать", - заявил Белов журналистам после совещания.

"Хотя, конечно, многое будет зависеть от того, как будет меняться себестоимость производства, но в целом, думаю, что серьезного роста цены не будет", - добавил он.

Срывов инвестпроектов в отрасли из-за санкций он тоже не ждет, но возможно увеличение сроков их реализации и бюджетов.

"Говорить о срывах - наверное, нет. Где-то растянулись сроки, где-то изменились бюджеты, но это не срывы. Там рабочие, технические моменты, с которыми можно работать и реализовывать проекты", - заявил Белов.

По его словам, отрасль показывает хорошую динамику, несмотря на все внешние вызовы, и обладает хорошим потенциалом как с точки зрения импортозамещения, так и развития экспорта. Тем более что государство создало максимальные условия благоприятствования для инвесторов, добавил он.

В то же время Белов считает, что ключевым вопросом для отрасли может стать ситуация с поставками оборудования и запчастей к нему и сельхозтехнике. "Ряд предприятий приняли решение о том, что будут уходить с российского рынка, и отказались даже от поставки запчастей. Но пока эти компании в меньшинстве, и в каком-то системном режиме такой проблемы нет", - сказал он.

Однако, по его словам, это не значит, что сельхозпроизводителям не нужно готовиться к тому, что такая ситуация может возникнуть: "Нужно искать альтернативных поставщиков, возможно внутри страны, (...) нужно искать новые цепочки поставок, нужно искать новых поставщиков той же упаковки. И я так понимаю, что компании это уже делают. Это может быть и Китай, и Индия, и другие страны, если нет возможности приобрести это внутри страны. Эти риски нужно купировать", - сказал он.

В целом же, считает он, несмотря на санкции, нужно исходить из того, что мировой рынок молока растет.

Согласно презентации Союза, в 2021 году производство сырого молока в ключевых странах-экспортера молочной