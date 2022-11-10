Минтранс считает необходимым докапитализировать РЖД в 2022 г. на 217 млрд руб. из ФНБ

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Минтранс РФ считает необходимым провести в 2022 г. докапитализацию ОАО "РЖД" на 217 млрд руб. из средств ФНБ, заявил министр транспорта Виталий Савельев в ходе заседания правительства в четверг.

По словам министра, в текущем году правительством принято пять ключевых решений по обеспечению сбалансированности деятельности РЖД и формированию источников инвестиций.

"Во-первых, осуществлена докапитализация компании в размере 250 млрд руб. за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в целях финансирования инвестиционной программы. Во-вторых, увеличен уставный капитал РЖД на 18,3 млрд руб. за счет средств ФНБ для развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла. В-третьих, отсрочена уплата страховых взносов на один квартал, что дает совокупный эффект в объеме 42 млрд руб. В-четвертых, осуществлена дополнительная индексация тарифов грузовых перевозок на 11% с 1 июня текущего года, а также принято решение об отмене понижающих коэффициентов по перевозке угля на экспорт до конца текущего года. И в-пятых - принято решение о докапитализации РЖД на 217 млрд руб. за счет средств ФНБ для снижения долговой нагрузки компании. Все мероприятия для получения данных средств важно провести до конца этого года", - сказал Савельев.

"В результате, в 2022 г. РЖД выполнит все основные показатели, установленные правительством", - подчеркнул он.

В этом году власти уже вливали средства в РЖД - так, в апреле правительство одобрило взнос в 250 млрд руб. из ФНБ в уставный капитал. Средства было предписано направить на модернизацию железнодорожной инфраструктуры БАМа и Транссиба, развитие инфраструктуры Центрального транспортного узла, приобретение тягового и моторвагонного подвижного состава, а также вагонов дальнего следования.