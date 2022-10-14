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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Правительство намерено докапитализировать РЖД еще на 217 млрд руб.

Правительство намерено докапитализировать РЖД еще на 217 млрд руб.
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" может быть докапитализировано на дополнительные 217 млрд руб. для снижения долговой нагрузки, пишет в пятницу "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По информации одного из собеседников издания, докапитализацию уже согласовал вице-премьер Дмитрий Григоренко, курирующий ФНБ. В секретариате Григоренко от комментариев отказались. Два собеседника газеты подтвердили, что решение согласовано. В Минэкономики переадресовали издание в Минфин (там не ответили на запрос) и в РЖД, где от комментариев отказались.

В этом году власти уже вливали средства в РЖД - так, в апреле правительство одобрило взнос в 250 млрд руб. из ФНБ в уставный капитал. Средства было предписано направить на модернизацию железнодорожной инфраструктуры БАМа и Транссиба, развитие инфраструктуры Центрального транспортного узла, приобретение тягового и моторвагонного подвижного состава, а также вагонов дальнего следования.

Таким образом, докапитализация из ФНБ в этом году суммарно составит 467 млрд руб., что могло бы покрыть 55% инвестпрограммы этого года (847 млрд руб.).

Летом РЖД с профильными ведомствами обсуждали докапитализацию за счет тех средств из ФНБ, которые ранее предполагалось выделить на финансирование строительства выходов из Якутии: потребность в них снизилась после того, как "Эльгауголь" решил строить для вывоза своих объемов угля отдельную ветку к Охотскому морю. Тогда речь шла о 188 млрд руб. Те ли это средства, что планируется выделить сейчас, собеседники газеты не поясняют.

РЖД ФНБ Правительство РФ
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