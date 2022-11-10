Доля нерезидентов в суверенных евробондах РФ в III квартале снизилась до 47,5%

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Доля задолженности перед нерезидентами в общей сумме обязательств Российской Федерации по суверенным еврооблигациям в третьем квартале 2022 года уменьшилась до 47,5% с 49,6%, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

Это минимальная доля нерезидентов в еврооблигациях РФ с начала 2019 года, когда она составляла 45,6%.

При этом общий объем еврооблигаций РФ, принадлежащих нерезидентам, по номинальной стоимости в третьем квартале снизился на $1,092 млрд, или на 6,1% - до $16,943 млрд с $18,035 млрд после снижения в первом квартале на $1,409 млрд и во втором - на $0,515 млрд.

Сокращение за первые три квартала 2022 года составило $3,016 млрд, или на 15,1%, с $19,959 млрд, что в 2,7 раза больше, чем за весь 2021 год - на $1,112 млрд, или на 5,3%, с $21,071 млрд.

По состоянию на 1 октября 2022 года объем обязательств перед нерезидентами по еврооблигациям РФ стал минимальным с начала 2019 года, когда он составлял $16,686 млрд.