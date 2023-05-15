Доля нерезидентов в суверенных евробондах РФ в I квартале 2023 г. снизилась до 44,7%

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Доля задолженности перед нерезидентами в общей сумме обязательств Российской Федерации по суверенным еврооблигациям в первом квартале 2023 года уменьшилась до 44,7% с 45%, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

Это минимальная доля нерезидентов в еврооблигациях РФ с середины 2018 года, когда она составляла 42,2%.

При этом общий объем еврооблигаций РФ, принадлежащих нерезидентам, по номинальной стоимости за первый квартал снизился на $163 млн, или на 1% - до $16,144 млрд с $16,307 млрд после снижения в 2022 году на $3,652 млрд, или на 18,3%, с $19,959 млрд.

По состоянию на 1 апреля 2023 года объем обязательств перед нерезидентами по еврооблигациям РФ стал минимальным с 1 января 2018 года, когда он составлял $15,099 млрд.