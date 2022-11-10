Европейские акции резко выросли на данных о замедлении инфляции в США

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили активным ростом торги в четверг после того, как данные указали на резкое замедление инфляции в США.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 подскочил на 2,75% и составил 431,89 пункта.

Британский фондовый индекс FTSE 100 повысился на 1,08%, германский DAX - на 3,51%, французский САС 40 - на 1,96%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 2,6% и 1,2% соответственно.

Как стало известно в четверг, потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре выросли на 7,7% относительно того же месяца прошлого года после роста на 8,2% в сентябре. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с января и оказалась значительно ниже прогнозов рынка.

Данные могут повлиять на политику Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая агрессивными темпами повышает процентные ставки в попытках ограничить инфляцию.

Тем временем в США продолжается подсчет голосов по итогам выборов в Конгресс. Большинство в Палате представителей, вероятнее всего, перейдет к республиканцам, а вот в Сенате расклад сил пока не ясен, финальный результат может стать известен через несколько недель.

Бумаги Deutsche Telekom AG подешевели на 1,5%, хотя крупнейшая телекоммуникационная компания Европы в третьем квартале текущего года увеличила чистую прибыль в 1,8 раза и улучшила годовой прогноз скорректированной прибыли в третий раз с начала года.

Цена акций Credit Agricole Group уменьшилась на 2,5%. Французская банковская группа зафиксировала небольшое снижение чистой прибыли и выручки в третьем квартале 2022 года на фоне высокой волатильности финансовых рынков.

Котировки акций германской Knorr-Bremse AG, которая специализируется на производстве тормозных систем для грузового и коммерческого автотранспорта, увеличились на 12%. Компания увеличила выручку в третьем квартале текущего года и подтвердила годовой прогноз.

Акции RWE AG подорожали на 2,9%. Германская энергетическая компания увеличила вдвое чистую прибыль без учета разовых факторов за девять месяцев 2022 года благодаря быстрому развитию операций в сфере возобновляемой энергетики.

Бумаги Delivery Hero SE подскочили на 18,6%, став лидером роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600. Германский сервис доставки обновил годовой прогноз финансовых показателей.

Лидером падения среди компонентов индекса стали акции французской аутсорсинговой компании Teleperformance SE, рухнувшие на 34%.