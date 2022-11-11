Argus меняет подход к расчету котировок российской нефти Urals

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Argus изменяет расчет котировок российской нефти Urals из-за ожидаемого вступления в силу эмбарго ЕС на закупки нефти из РФ, сообщило ценовое агентство в материале для клиентов "Ценообразование Urals меняется коренным образом".

В агентстве отказались от дополнительных комментариев.

Источники "Интерфакса" в нефтяной отрасли отмечают, что Argus проводило консультации с российскими нефтяными компаниями для того, чтобы выработать наиболее адекватный подход к формированию цен на Urals в европейских портах.

Собеседники "Интерфакса" поясняют, что ранее агентство, чьи данные используются для расчета налоговых платежей для компаний российского ТЭКа, анализировало идею остановить публикацию котировок Urals, но впоследствии отказалось от нее. Было решено формировать котировки по-новому. Теперь они будут рассчитываться следующим образом: стоимость нефти Urals в российских портах отгрузки плюс затраты на доставку в европейские порты (цена фрахта, портовых сборов, страховки груза).

В четверг вечером Argus на своем официальном сайте опубликовало новую методику определения цен на российскую Urals на базисах поставки cif Роттердам и cif Аугуста. Эта методика вступила в силу 10 ноября.

Аргументация ценового агентства

В материале отмечается, что начало военного конфликта на территории Украины и последовавший за ним рост геополитической напряженности привели к беспрецедентным изменениям на мировом рынке нефти.

"Европейские и международные компании, традиционные покупатели российского сырья, начали массово отказываться от закупок Urals - сорта, который составлял львиную долю в объемах переработки на европейских НПЗ. В результате скидки на Urals к Датированному Brent (Североморскому датированному по терминологии Argus) увеличились до рекордных значений за всю историю мониторинга и 4 апреля текущего года составили $34,85/барр. (cif Роттердам) и $31,95/барр. (cif Аугуста), тогда как ранее дифференциалы на этот сорт редко выходили за границы диапазона от скидки $3/барр. до премии $1/барр. на обоих базисах поставки", - отмечает агентство.

Одновременно с падением стоимости Urals наблюдалась тенденция к снижению прозрачности рынка продаж российского сорта в Европу: большинство сделок совершалось на конфиденциальных условиях, от участников рынка перестали поступать регулярные ценовые сигналы.

"Вместе с тем, стало очевидно, что котировки Urals в европейских портах назначения не в полной мере отражают справедливую стоимость сырья. Если в январе, до начала военного конфликта, на поставки в страны ЕС приходилось 85% общего объема морского экспорта сорта российскими компаниями, то в июле доля таких поставок снизилась до 37%. При этом поставки в направлении стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), напротив, выросли до 49% с лишь 8% в январе, а крупнейшим рынком сбыта стала Индия, которая в июле закупила более 40% объемов Urals, экспортируемых из России морем. Эта тенденция сохранилась и в последующие месяцы", - поясняется в материале.

"Масштабное перенаправление экспортных потоков Urals из стран ЕС в другие регионы, прежде всего в АТР и Турцию, привело к падению торговой активности в традиционных центрах ценообразования - СЗЕ и Средиземноморье, а также к снижению важности этих направлений для оценки стоимости сорта. Ожидаемое 5 декабря вступление в силу эмбарго на морской импорт российского сырья в страны ЕС сделает невозможными такие поставки и, как следствие, продолжение публикации котировок российского сорта в портах назначения в нынешнем виде", - заявляет Argus.

Ликвидность теперь на новых базисах

Сокращение поставок Urals в страны ЕС и снижение торговой активности на традиционных базисах оценки сопровождаются ростом ликвидности торгов спотовыми партиями в российских портах отгрузки (Приморск, Усть-Луга и Новороссийск). Оценка на базисе fob становится более актуальной ввиду того, что цены на этих базисах отражают стоимость морских партий, отгружаемых из России в любых направлениях.

В конце июля Argus приступило к тестовой оценке стоимости Urals на базисах поставки fob Приморск, Усть-Луга и Новороссийск, а в начале октября после консультаций с участниками рынка котировки на этих базисах были запущены официально.

"Сравнительный анализ показывает отсутствие четкой корреляции между расчетными значениями стоимости Urals и значениями котировок, основанных на информации о сделках, заявках на покупку и предложениях о продаже сорта на базисах поставки fob Приморск, Усть-Луга и Новороссийск. Это связано с тем, что цены фактических сделок в портах отгрузки находятся под влиянием конъюнктуры большого количества рынков назначения, в то время как расчетные значения цен зависят исключительно от конъюнктуры рынков СЗЕ и Средиземноморья", - объясняет агентство.

Отечественный вариант

"Интерфакс" запросил комментарии российских участников нефтяного рынка, а также ведомств. Оперативный комментарий предоставила Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ), которая отметила, что она уже достаточно давно предлагает закрепить методику расчета НДПИ, экспортных пошлин, других обязательных платежей на основе отечественной системы, построенной на учёте данных о заключенных сделках, прозрачной и репрезентативной.

"Система такая уже построена и работает на нашей бирже, являющейся крупнейшей по торгам на товарно-сырьевом рынке в стране. Мы видим рынки, в том числе рынок нефти, в том числе через регистрацию внебиржевых сделок. Регистрация таких договоров осуществляется в соответствии с постановлением правительства РФ от 23 июля 2013 года №623. На основе достоверной ценовой информации о реально заключенных сделках уже можно рассчитывать размеры бюджетных платежей без использования данных иностранных ценовых агентств. Именно они должны стать основой для построения национальной системы индикаторов товарного рынка", - отметил представитель СПбМТСБ.