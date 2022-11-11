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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:23

Brent подорожала до $96,74 за баррель

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут более чем на 3% на торгах в пятницу на фоне сообщений о смягчении Китаем антиковидных мер для въезжающих в страну, а также слабости доллара.

К 18:16 по московскому времени январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $3,07 (3,28%), до $96,74 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $2,82 (3,26%), до $89,29 за баррель.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 1,2%, накануне упал примерно на 2% после данных о резком замедлении инфляции в США.

Прибывающие в Китай отныне будут проводить меньше времени на самоизоляции, введенной во время пандемии коронавируса COVID-19, сообщило АР. Теперь они будут изолироваться пять дней вместо семи в назначенном им месте. После этого они должны будут провести еще три дня на самоизоляции в месте проживания. Не уточняется, когда именно мера вступит в силу, и будет ли она одинаково распространяться как на иностранцев, так и на граждан Китая.

Для авиаперелетов в Китай теперь надо будет сдать только один отрицательный тест за 48 часов до вылета. Ранее требовалось два отрицательных теста.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил Bloomberg, что ОПЕК+ будет сохранять осторожность в отношении квот на добычу нефти.

По словам министра, страны альянса смотрят на состояние мировой экономики и видят множество "неопределенностей". "Наша стратегия - быть осторожными. Речь идет о том, чтобы быть ответственным и не упускать из виду то, что требует рынок", - сказал бен Сальман.

Brent WTI США Саудовская Аравия Китай Пекин Абдулазиз бен Сальман ОПЕК
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