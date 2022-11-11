ВВП Великобритании в III квартале снизился на 0,2%

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В третьем квартале 2022 года экономика Великобритании в третьем квартале снизилась на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления (ONS).

Аналитики в среднем ожидали сокращения на 0,5%, сообщает Trading Economics.

Это первое падение показателя за последние полтора года. Оно обусловлено повышением стоимости энергоносителей и ростом процентных ставок.

Объем британской экономики сейчас на 0,4% ниже допандемийного уровня (четвертого квартала 2019 года), отмечается в сообщении ONS.

На прошлой неделе Банк Англии опубликовал обновленные макроэкономические прогнозы. В соответствии с ними, ЦБ ожидал сокращения ВВП в третьем квартале на 0,5%, что говорит о начале рецессии. Она может продлиться в течение восьми кварталов, заявил регулятор.

В следующем году Банк Англии ждет падения британской экономики на 1,5%, а в 2024 году прогнозируется сокращение на 1%, а не на 0,25%, как было в августовском прогнозе.

Потребительские расходы в июле-сентябре сократились на 0,5%, инвестиции бизнеса - также на 0,5%.

Британский ВВП в третьем квартале повысился на 2,4% относительно аналогичного периода прошлого года.

Для сравнения: экономика страны во втором квартале увеличилась на 0,2% в поквартальном сравнении и на 4,4% в годовом.

Также ONS сообщило, что промышленное производство в Британии в сентябре упало на 3,1% в годовом выражении и выросло на 0,2% в помесячном. Эксперты прогнозировали снижение первого показателя на 4,3%, второго - на 0,2%.