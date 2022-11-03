Банк Англии повысил ставку максимально с 1989 года

Регулятор спрогнозировал начало рецессии в Британии в III квартале и сократил прогноз по инфляции

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Банк Англии решил повысить базовую процентную ставку до 3% с 2,25% годовых, как и ожидало большинство аналитиков. Ставка была повышена по итогам восьмого заседания подряд, а темпы повышения стали рекордными с 1989 года, пишет Trading Economics.

Все девять членов Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC) проголосовали за повышение ставки, причем семеро выступили за подъем на 75 б.п., и по одному голосу было отдано за подъем на 25 и 50 б.п.

Большинство членов MPC полагают, что курс на повышение ставки продолжится, однако в сообщении ЦБ отмечается, что пиковый уровень ставки, скорее всего, будет ниже, чем ожидаемые рынками 5,25%.

Также Банк Англии опубликовал обновленные макроэкономические прогнозы. Так, регулятор ожидает сокращения ВВП Великобритании на 0,5% в третьем квартале, что знаменует начало рецессии, которая может продлиться в течение восьми кварталов. ЦБ прогнозирует, что инфляция достигнет пика на отметке 10,9% в текущем году, тогда как предыдущий прогноз предусматривал максимум инфляции в 13%.

В 2023 году ЦБ по-прежнему ждет падения британской экономики на 1,5%, а в 2024 году прогнозируется сокращение на 1%, а не на 0,25%, как было в августовском прогнозе.

Новость дополняется