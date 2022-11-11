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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

ННК получила еще одну поисковую лицензию на Сахалине, рядом с шельфовым активом "Роснефти"

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - ООО "ННК-Сахалинморнефтегаз" (ННК-СМНГ, входит в группу ННК) получило поисковую лицензию на Северо-Пограничный участок углеводородов на Сахалине. Такие сведения опубликованы в госреестре участков недр и лицензий. Лицензия действует до 12 ноября 2029 года.

По данным Росгеолфонда, Северо-Пограничный участок соседствует с шельфовым участком Охотского моря Богатинский, которым распоряжается "Роснефть", а также с Окружным месторождением (на суше), лицензией на который владеет АО "Петросах".

В конце октября ННК-СМНГ получил поисковую лицензию на Южно-Пограничный участок УВС на суше Сахалина, расположенный неподалеку от шельфовых месторождений "Роснефти" (Богатинский участок) и "Газпрома" (Центрально-Пограничный участок).

"ННК-Сахалинморнефтегаз" выполняет функции оператора по более чем 30 лицензиям на разработку нефтегазовых месторождений Сахалина. В мае компания возобновила добычу нефти на севере острова после завершения строительства нефтепровода "Сабо - Даги" для транспортировки нефти на материк через систему "Сахалина-1".

ННК Роснефть Сахалин Росгеолфонд ННК-СМНГ
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