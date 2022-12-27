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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

"Дочка" ННК получит лицензию на Байкальский участок рядом с участком "Роснефти"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Аукцион на право геологического изучения, разведки и добычи углеводородов на Байкальском участке федерального значения признан несостоявшимся, сообщает портал ГИС "Торги".

Комиссия Роснедр приняла решение выдать лицензию на данный участок единственному участнику торгов - ООО "ННК-Сахалинморнефтегаз". Компания заплатит 105,549 млн рублей (стартовый платеж + один шаг аукциона ).

Участок площадью 986 кв. км расположен на территории Сахалинской области и частично в заливе Байкал Охотского моря. Извлекаемые запасы и ресурсы нефти, числящиеся на госбалансе на 1 января 2021 года: С1 - 0,012 млн тонн, С2 - 0,098 млн тонн, Д0 - 4,743 млн тонн. Прогнозные ресурсы углеводородов на 1 января 2017 года: нефть (извлекаемые) - 6,4 млн тонн по Дл и 0,3 млн тонн по Д1; газ - 7,4 млрд куб. метров по Д1 и 2,5 млрд куб. метров по Д2; конденсат (извлекаемые) - 0,3 млн тонн по Д1.

По данным Росгеолфонда, участок граничит с шельфовым участком "Роснефти" Астрахановское море-Некрасовский, а также окружает газоконденсатное месторождение Узловое, лицензией на которое распоряжается "ННК-Сахалинморнефтегаз".

Байкальский участок Сахалин Роснедра ННК Роснефть Охотское море ННК-Сахалинморнефтегаз
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