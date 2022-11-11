Объем средств на счетах типа "С" превысил 280 млрд рублей

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Совокупный объем средств на счетах типа "С", на которых блокируются средства нерезидентов из недружественных юрисдикций, на данный момент превышает 280 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в Банке России.

Специальные рублевые счета типа "С" были введены президентским указом в марте этого года, это один из центральных элементов конструкции капитальных ограничений, введенной в ответ на антироссийские санкции. На этих счетах, в том числе, блокируются доходы по принадлежащим "недружественным" нерезидентам ценным бумагам. Конвертировать их в валюту можно только по разрешению российских властей.

Ранее ЦБ, комментируя объем средств на счетах "С", называл порядок цифр: в сентябре глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что там скопились сотни миллиардов рублей. Тогда же регулятор озвучил идею использовать доходы от инвестирования средств со счетов "С" (но не сами эти деньги) для создания фонда компенсаций потерь розничных инвесторов, чьи активы были заморожены в результате введения санкций.