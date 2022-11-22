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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:36

В Минфине РФ счета "С" считают не конфискацией, а аргументом в переговорах

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Блокировка средств нерезидентов из недружественных юрисдикций на рублевых спецсчетах - это не конфискация, а формирование "переговорной позиции" в условиях взаимных ограничений, заявил замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.

Отвечая на вопросы в рамках форума Финансового университета в Москве, Моисеев напомнил о том, что сейчас ведутся переговоры о решении проблемы заморозки активов за рубежом и в России.

"Что касается зависших средств, сейчас разрабатываются разные подходы, целый ряд есть подходов. Собственно говоря, счета типа "С" и были созданы для того, чтобы иметь и аргумент в спорах с западной инфраструктурой, ну и какой-то финансовый ресурс - давайте прямо скажем - для размена. Сейчас проработка идет", - сказал Моисеев.

ЭкономикаОбъем средств на счетах типа "С" превысил 280 млрд рублейЧитать подробнее

Отличие российской практики от тех шагов, которые предпринимают западные контрагенты, по словам замминистра, в том, что "мы никогда ничего не конфисковывали".

"Мы, конечно, стараемся базовые правила все-таки не нарушать. Действовать в рамках закона, пусть даже и вводить ограничения разного рода, которые носят зеркальный характер или даже более жесткий характер в ряде случаев. (...) Мы никогда ничего не отнимали", - сказал замглавы Минфина, подчеркнув, что любые обсуждаемые схемы "должны носить добровольный характер".

Несмотря на все введенные ограничения, иностранные инвесторы, по словам Моисеева, интересуются возможностями вложений в РФ.

"Мы, естественно, за то, чтобы приходили иностранные инвесторы. Я верю, что иностранные инвесторы появятся, из других стран, даже из тех же стран, которые сейчас у нас считаются недружественными. Я уже даже вижу определенные заходы о том, что давайте мы через какие-нибудь третьи страны будем заходить и здесь что-то покупать", - сказал замминистра. Впрочем, этих инвестиций в любом случае будет недостаточно для того, чтобы финансировать решение задачи сокращения технологического отставания экономики РФ, нужно развивать собственный фондовый рынок, добавил Моисеев.

Минфин РФ Алексей Моисеев
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