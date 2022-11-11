Думе предложили усилить надзор Банка России за кредитными кооперативами

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект, который меняет процедуру включения кредитных потребительских кооперативов (КПК) в реестр Банка России и наделяет регулятора полномочиями по внесудебному исключению кооперативов из реестра, внесен в Госдуму.

Он также уточняет требования к нормативам финансовой устойчивости кооперативов, вводит требования к органам управления. Авторы законопроекта № 232696-8 - председатель комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков и зампред Совета Федерации Николай Журавлев.

По действующему законодательству, для начала работы кредитного кооператива необходимо после регистрации и внесения записи в ЕГРЮЛ в течение 90 дней вступить в саморегулируемую организацию (СРО). ЦБ включает КПК в реестр на основании сведений, полученных от ФНС и СРО. Представления юридическими лицами в Банк России документов для включения в реестр не требуется.

Внесенный депутатами законопроект предполагает, что в течение 30 дней после регистрации в ЕГРЮЛ кооператив должен представить в СРО комплект документов. ЦБ в свою очередь будет проверять КПК на соответствие требованиям законодательства, а также деловой репутации членов органов управления.

Сейчас ЦБ вправе обратится в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случае обнаружения нарушений в работе. Внесенный законопроект вводит внесудебный порядок приостановления деятельности недобросовестных КПК и вывода их с финансового рынка.

"Банк России при наличии законодательно установленного основания (серьезные нарушения законодательства) исключает сведения о КПК из реестра как по собственной инициативе, так и по ходатайству СРО КПК. После этого осуществляется процедура принудительной ликвидации. Повторное представление заявления и комплекта документов для включения сведений о КПК в реестр не предусматривается", - говорится в пояснительных материалах.

В отдельных случаях (при добровольной ликвидации или по основаниям, предусмотренным законодательством о банкротстве) ЦБ будет вправе назначить временную администрацию без исключения из реестра.

Кроме того, ЦБ наделяется правом устанавливать исходя из вида, уровня, числа членов кредитного кооператива порядок и методику расчета финансовых нормативов.

Законопроект предполагает ликвидацию фонда финансовой взаимопомощи КПК - это денежные средства, которые в виде займов могут быть предоставлены членам кооператива. Остается только резервный фонд.

В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования. Работающие сейчас КПК через 180 дней после вступления закона в силу и до внесения их в реестр ЦБ будут не вправе предоставлять займы; вносить изменения в ранее заключенные договоры займа; привлекать займы.