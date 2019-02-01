Крупный кредитный кооператив с 3,5 тыс. пайщиков лопнул на Кубани

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Кредитно-потребительский кооператив (КПК) "Содружество", привлекший средства около 3,5 тысяч вкладчиков в Краснодарском крае, прекратил свою деятельность, сообщает министерство экономики региона.

"КПК "Содружество", у которого на Кубани насчитывалось порядка 20 офисов, прекратил существование. Сейчас обманутым гражданам следует обратиться в суд с заявлением о взыскании с КПК суммы пая и всех начисленных процентов", - говорится в сообщении.

Власти региона также рекомендуют пайщикам "Содружества" обратиться в правоохранительные органы. В случае признания потерпевшими, граждане вправе претендовать на выплаты из средств Федерального общественно-государственного компенсационного фонда по защите прав пайщиков и акционеров.

"Необходимо направить заявление о возбуждении уголовного дела по признакам мошенничества в отделение полиции по месту жительства с приложением документов: договоров, расписок, приходных кассовых ордеров. Необходимо отметить, что процедура признания пайщиков потерпевшими может занять длительное время", - отмечает министерство.

Согласно действующему законодательству, размер компенсации рассчитывается исходя из суммы пая, но не более 25 тыс. рублей. Для ветеранов Великой Отечественной войны эта сумма составляет 250 тыс. рублей.

По данным "СПАРК-Интерфакс", кредитный потребительский кооператив "Содружество" был зарегистрирован в 2011 году. Чистые активы на 1 января 2018 года составили 47 млн 167 тыс. рублей.

Кооператив привлекал вклады граждан по ставке от 10% до 13,95% годовых и выдавал займы под 15,6%-31,2% годовых. Объем привлеченных средств оценивается в 1,5 млрд рублей. Объем размещенных средств менее 100 млн рублей.

В Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что в отношении руководства "Содружества" возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Директор кооператива Александр Богомаз задержан. Первомайский суд Краснодара 24 января избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.